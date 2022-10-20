В прокат выходит драматический триллер Натальи Назаровой «Плакать нельзя»

Сегодня в российском прокате состоялась премьера напряженного социального триллера Натальи Назаровой «Плакать нельзя». В этой связи делимся подробной информацией о новинке.

Сюжет

В центре повествования окажется молодая мать по имени Татьяна Ольсен, которая вместе с маленьким сыном Николаем переезжает из Пскова в Скандинавию. Муж главной героини, военный журналист, пропал в Сирии во время командировки, поэтому ребенка она воспитывает одна. На новом месте мальчик посещает местную школу, но однажды он не возвращается домой. В попытках его найти, Татьяна сталкивается с шокирующей несправедливостью. Оказывается, что по законам новой ювенальной юстиции ее сын является собственностью государства.

Творческая команда и производство

Сюжет ленты вдохновлен реальными происшествиями. Над сценарием вместе с Назаровой работал Алексей Колмогоров («Немезида», «Тайны госпожи Кирсановой»). Главную роль в картине сыграла Светлана Чуйкина («Нина»). В основной исполнительский ансамбль также вошли Владимир Левченко («Тетя Марта»), Иван Янковский («Союз спасения. Время гнева») и Катарина Шпиринг («Тьма»). В остальном касте заняты Джонатан Солвей, Вадим Степанов, Дирк Мартенс, Ричард Ли Уилсон, Екатерина Васильева и Степан Середа.

Работа над фильмом проходила в первой половине прошлого года, поэтому из-за суровых пандемийных ограничений команде не удалось посетить Северную Европу. Вместо этого производство велось в Псковской, Московской и Калининградской областях.