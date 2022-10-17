Еще несколько человек обвинили Билла Мюррея в неприемлемом поведении

За прошедшую неделю сразу несколько человек обвинили Билла Мюррея в неприемлемом поведении.

Так, издание Puck утверждает, что недавно актеру пришлось выплатил компенсацию в размере $100 тысяч своей коллеге по фильму Being Mortal («Быть смертным»). В апреле этого года производство картины было приостановлено из-за жалобы на Мюррея: актер поцеловал женщину на съемочной площадке, после чего «оседлал» ее. Жертва «пришла в ужас» и нашла в его действиях «сексуальный подтекст». Кем именно была пострадавшая, неизвестно, однако, по информации журналистов, она была «гораздо моложе Мюррея».

Менее чем через сутки после публикации Puck в свет вышли мемуары оскароносной Джины Дэвис. В своей книге известная актриса рассказывает о работе с Мюрреем над фильмом «Быстрые перемены» 1990 года. По ее словам, на площадке актер непристойно «настоял» на том, чтобы помассировать ей спину.

Затем Роб Шнайдер, некогда игравший в популярной американской телепередаче SNL, в эфире радио SiriusXM заявил, что Мюррей издевался над актерами шоу во времена, когда выступал его ведущим:

«Он был не был добр к нам. На самом деле он абсолютно ненавидел актеров SNL, когда был его ведущим. Он просто вскипал от ярости, когда ему на глаза попадался Крис Фарли. Еще он питал какую-то особую ненависть к Адаму Сэндлеру. Не знаю, в чем была причина его чувств, но проявлялись они очень ярко».

В след за Шнайдером высказался и Сет Грин. Когда актеру было всего десять лет, его пригласили сыграть эпизодическую роль в SNL. По словам Грина, в день съемок он пришел на студию и сел на ближайшее кресло в ожидании своих сцен. Когда его увидел Мюррей, которому на тот момент было 30 лет, он закричал на ребенка и потребовал слезть с его места.