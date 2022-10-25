Хоакин Феникс и Руни Мара снимутся в новом фильме Павла Павликовского

Хоакин Феникс и Руни Мара сыграют главные роли в следующем полнометражном фильме Павла Павликовского. Новая картина польского режиссера получила предварительное название «Остров» (The Island).

В основу фильма лягут реальные события. В центре сюжета окажется американская пара, которая решила сбежать от цивилизации и построить свой уединенный рай на необитаемом острове, добывая пропитание лишь через натуральное хозяйство. Но однажды богатая европейская графиня узнает об их острове и прибывает туда с двумя своими любовниками, планируя захватить эту землю и построить на ней роскошный отель. Приезд графини запустит психологическое противостояние, в котором «соблазн и ревность» перерастут в «сексуальную неверность, предательство и, в конечном итоге, убийство».

По словам продюсера Тани Сегачян, «Остров» не оставит зрителей равнодушными:

«Павел — мастер сильной драмы, он не имеет равных в создании привлекательных, но эмоционально сложных персонажей. В «Острове» чувства от борьбы за власть и любовь усилены кинематографическим стилем Павла, который смешивает это противостояние с дикой красотой природы необитаемого острова, создавая по-настоящему незабываемую историю».

Павликовский в первую очередь известен как режиссер всемирно признанных драматических фильмов «Холодная война» и «Ида», последний из которых был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Интересно, что Феникс и Мара в реальной жизни также состоят в отношениях. Ранее они уже снимались вместе в «Не волнуйся, он далеко не уйдет» Ганса Ван Сента, «Марии Магдалине» Гарта Дэвиса и «Она» Спайка Джонса.

Дата выхода «Острова» пока неизвестна.