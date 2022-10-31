Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко

В конце сентября на Okko состоялась премьера криминально-комедийного сериала «1703» о напарниках-полицейских посреди питерской хтони с Гошей Куценко. Шоу с неожиданными камео отечественных медиаперсон и отборным черным юмором получило название в честь года основания города на Неве. Приглашаем смотреть сериал «1703» , а заодно рассказываем о других замечательных кино и сериальных работах Гоши Куценко, который по праву считается одним из самых плодовитых российских артистов.

Сын столичного начальника уголовного розыска Вадик после окончания школы МВД устраивается в одно из полицейских отделений Санкт-Петербурга. Парень мечтает о карьере стендапера, добирается на работу на велосипеде, записывает шутки в блокнот и использует трек Шарлот как рингтон в телефоне. Напарником и наставником типичного московского миллениала становится прожженный опер Гоша, который плевать хотел на закон, устав и новую этику. Гоша по кругу слушает альбом Тани Булановой, то и дело распускает руки и страшно стыдится собственного сына Родиона, трудящегося на ниве вебкам-моделинга. Расследуя похищение трупа одной из жриц интернет-любви из морга, Гоша и Вадик совершат путешествие по инфернальному Питеру и попытаются найти общий язык.

1703

Свежий искрометный комедийный сериал Окко, в котором партнершей Гоши Куценко стала Елена Лядова. 45-летняя успешная юристка Анна не умеет строить серьезные отношения, зато страстно любит секс. Ее бывший служит в театре, сын учится в Лондоне, а сама героиня живет в двухэтажном доме и меняет половых партнеров как перчатки. В преддверии серьезного рабочего трехмесячного проекта Анна озадачилась поисками постоянного «мужа на квартал», который сможет поддерживать ее боевой дух. Претендентов двое: легкий на подъем Урий и обстоятельный Игорь. Первому 55, второй на 20 лет младше. У каждого кандидата полный комплект недостатков, достоинств и личных проблем, с каждым из них есть о чем поговорить и помолчать. Вскоре после начала финальных испытаний Анна узнает, что станет бабушкой: пакистанская подруга сына-оболтуса ждет ребенка. А значит, «муж на квартал» в идеале должен подходит на роль деда.

Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного

Сборник новелл о разных ликах любви под музыку «СБПЧ», «Би-2» и «Обе две» на фоне солнечной Москвы. Студентка Анечка влюблена в парня, который считает ее слишком маленькой, тогда героиня решает поскорее попасть во взрослый мир секса и алкоголя. В Анечку влюблен официант Митя, томящийся в границах френд-зоны. Надеясь поскорее найти своего первого, девушка регистрируется в дейтинг-приложении, но свидания с разными странными типами чаще пугают, чем возбуждают. Тогда Аня обращается за помощью к папиному другу Леше. Этот прожженный ловелас сам себя называет королем порока, но даже он оказался не готов к предложению юной девицы.

Про любовь. Только для взрослых

Щемящая, предельно искренняя картина Виктора Шамирова, которому удалось раскрыть всю мощь драматического таланта Куценко. Накануне Нового Года родные братья писатель Валентин и менеджер Артем узнают, что опухоль мозга в ближайшие месяцы убьет их отца. Валентин собирается отмечать вместе с родителями и детьми в Волгограде, Артем должен остаться в Москве, чтобы исполнить песню «Со мною вот что происходит» на корпоративе и порадовать босса. Столичные дороги стоят, Валентин опаздывает на поезд, Артем покупает брату билет на самолет и предлагает остаться до утра у себя. Ночью соседи устраивают скандал, совсем забыв о дочери Алене. Дебоширы уезжают в полицию вместе с ключами, и привыкшая к одиночеству девочка-подросток не может вернуться домой. Следующий день она проведет в обществе двух разочарованных в жизни, которым будет о чем поговорить в бесконечных пробках.

Со мною вот что происходит

Первая крупная роль Ирины Горбачевой в картине Веры Сторожевой на стыке драмы и роудмуви. После тяжелой и продолжительной болезни умирает мать Лены и Кристины. После похорон девушки узнают в герое статьи глянцевого журнала собственного отца, который бросил семью, когда Кристине не исполнилось и года. Сергей владеет крупной строительной компанией, живет в элитном районе и не жалеет сил на воспитание любимой дочки Нади. Тем временем его старшие дочери отправляются в столицу, чтобы выставить папе счет за нищую, полную страданий жизнь. Сергей не рад встрече с кровиночками, а героини идут на отчаянный шаг, который может стоить им свободы.

Компенсация

Лихая умная комедия от создателя «ДМБ» и «Даун Хауса» Романа Качанова с отвязным саундтреком минского фрик-поп коллектива «Кассиопея». Когда-то Гена играл на сцене ростовского театра, но лихой нрав и пристрастие к алкоголю перечеркнули актеру карьеру. Теперь герой метет двор и сторожит котельную в вымышленном захолустном Великобельске. Судьба бездомного дворника делает резкий поворот после знакомства с нищим журналистом Александром. Ради гонорара Саша согласился поставить фамилию под заказным материалом, компрометирующей местного криминального авторитета, и герою статьи это не понравилось. Чтобы остаться в живых, репортер на ходу придумывает историю о влиятельном покровителе Бетоне, но братки должны убедиться в его существовании. Бывший актер соглашается сыграть мафиози и вскоре мифический Гена-Бетон становится самым влиятельным человеком Великобельска.

Гена-Бетон

Переосмысление классической советской комедии с Евгением Леоновым, Георгием Вициным, Савелием Крамаровым от постановщиков «Елки 2» Александра Богданова и Дмитрия Киселева. Одним из авторов сценария выступил известный блогер-сантехник Слава Сэ. Аниматор торгово-развлекательного центра Леша Трешкин вынужден отказаться от чеса предновогодних утренников, чтобы сесть в египетскую тюрьму. Дело в том, что инфантильный молодой человек, которому куда проще общаться с детьми, чем со взрослыми, как две капли воды похож на Смайлика — опасного преступника, недавно совершившего дерзкое ограбление музея. В руках неуловимого грабителя оказалась бесценная казахстанская реликвия — Доспехи Золотого Воина. Смайлик ушел вместе с добычей, но есть шанс, что его подельникам — Шатуну и Мухе — известно его местонахождение. Мелкие жулики бежали в Египет и сразу попались в руки местной полиции. Лишь Трешкину под силу их разговорить.

Джентльмены, удачи!

Режиссерский дебют Анны Меликян, позже подарившей миру «Русалку» и «Фею». Успешный боксер Борис Никитин переживает тяжелый личностный кризис. Однажды он, никого не предупредив, садится в первый попавшийся поезд и выходит на случайной станции. Градообразующее предприятие Маркса (из названия города на здании жд-вокзала выпала одна буква) — самый большой в стране завод по производству мягких игрушек, его сотрудники получают зарплату собственной продукцией, сбыть которую можно лишь пассажирам проходящих составов. Борис собирается сразу покинуть захолустье, но следующий поезд до Москвы отправится лишь на следующий день. У героя впереди насыщенные сутки, за которые он успеет познакомиться с множеством колоритных персон Маркса и даже встретит любовь.

Марс

Блистательная и тонкая комедия Виктора Шамирова, позволяющая полюбоваться Куценко-блондином и посмотреть на актерскую профессию под неожиданным углом. Студентка театрального института Алиса отправляется на первые в жизни гастроли. Героиня оказалась в антрепризе почти случайно (она заменяет Риту Цветкову) и еще ни разу не репетировала с тремя партнерами по сцене. Девушка надеется, что по дороге ей удастся пройти пьесу целиком, но коллеги Василий, Альберт и Евгений используют поездку как повод выпить, помериться талантами, порассуждать о высоком и произвести впечатление на новенькую.

Упражнения в прекрасном

Скорая помощь

Опытный водитель бригады скорой помощи столичной больницы уходит на пенсию после тридцати лет работы. Его место занимает никому неизвестный Константин Кулагин, получивший работу по блату. Новенький плохо разбирается в устройстве автомобиля и на московских улицах ориентируется исключительно с помощью навигатора. Зато с первого же выезда проявляет себя как бесстрашный человек и глубокий знаток медицины. Он и кошку из горящего дома вынесет, и коллег от вооруженного преступника защитит, и атипичный инфаркт у пожилого пациента диагностирует. Кулагин утверждает, что разбирается в болезнях благодаря просмотру американских сериалов, но экипаж скорой помощи быстро убеждается, что их водитель не так прост, как пытается казаться.