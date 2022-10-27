«Всё везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик» и другие: объявлены лауреаты премии «Сатурн» 2022
В числе триумфаторов юбилейной церемонии оказались также «Человек-паук: Нет пути домой», «Аллея кошмаров» и «Дюна».
Накануне в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения 50-й премии «Сатурн», ежегодно вручаемой в областях научной-фантастики, фэнтези и хоррора. В числе победителей киноблока оказались кассовые рекордсмены «Человек-паук: Нет пути домой» и «Топ Ган: Мэверик», а также инди-хит «Всё везде и сразу», научно-фантастический триллер Джордана Пила «Нет», «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо и «Бэтмен» Мэтта Ривза.
Лучшим композитором признали Дэнни Элфмана за саундтрек к «Доктору Стрэнджу: В мультивселенной безумия», а в технических категориях главенствовали «Годзилла против Конга» (спецэффекты), «Дюна» (грим), а также «Бэтмен» (костюмы), «Аллея кошмаров» (работа художника-постановщика) и «Топ Ган: Мэверик» (монтаж).
Ниже приведены лауреаты в секции «Кино»:
Лучший кинокомикс:
• «Человек-паук: Нет пути домой»;
Лучший научно-фантастический фильм:
• «Нет»;
Лучшее фэнтези:
• «Всё везде и сразу»;
Лучший хоррор:
• «Черный телефон»;
Лучший боевик или приключенческий фильм:
• «Топ Ган: Мэверик»;
Лучший триллер:
• «Аллея кошмаров»;
Лучший иностранный фильм:
• «RRR: Рядом ревет революция»;
Лучший мультфильм:
• «Марсель, ракушка в ботинках»;
Лучший независимый фильм:
• «Клон»;
Лучший актер:
• Том Круз, «Топ Ган: Мэверик»;
Лучшая актриса:
• Мишель Йео, «Все везде и сразу»;
Лучший режиссер:
• Мэтт Ривз, «Бэтмен»;
Лучший сценарий:
• Гильермо дель Торо и Ким Морган, «Аллея кошмаров».
В телевизионном блоке сразу несколько наград присудили «Лучше звоните Солу», включая приз исполнителю главной роли Бобу Оденкерку. Также без внимания не остались «Пацаны», «Звездный путь: Странные новые миры», «Очень странные дела», «Ходячие мертвецы», «Супермен и Лоис» и сериалы MCU («Локи» — лучшее фэнтези; Оскар Айзек — лучший актер стриминга за «Лунного рыцаря», а Иман Веллани отмечена как молодая звезда за «Мисс Марвел»). Кроме того, исполнительские премии получил Эллиот Пейдж («Академия «Амбрелла»), а также звезды «Оби-Вана Кеноби» (Моусес Ингрэм, Хейден Кристенсен) и «Книги Бобы Фетта» (Минг-На Вэнь).