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Киноафиша Новости «Всё везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик» и другие: объявлены лауреаты премии «Сатурн» 2022

«Всё везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик» и другие: объявлены лауреаты премии «Сатурн» 2022

27 октября 2022 17:27
«Всё везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик» и другие: объявлены лауреаты премии «Сатурн» 2022

В числе триумфаторов юбилейной церемонии оказались также «Человек-паук: Нет пути домой», «Аллея кошмаров» и «Дюна».

Накануне в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения 50-й премии «Сатурн», ежегодно вручаемой в областях научной-фантастики, фэнтези и хоррора. В числе победителей киноблока оказались кассовые рекордсмены «Человек-паук: Нет пути домой» и «Топ Ган: Мэверик», а также инди-хит «Всё везде и сразу», научно-фантастический триллер Джордана Пила «Нет», «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо и «Бэтмен» Мэтта Ривза.

Лучшим композитором признали Дэнни Элфмана за саундтрек к «Доктору Стрэнджу: В мультивселенной безумия», а в технических категориях главенствовали «Годзилла против Конга» (спецэффекты), «Дюна» (грим), а также «Бэтмен» (костюмы), «Аллея кошмаров» (работа художника-постановщика) и «Топ Ган: Мэверик» (монтаж).

Ниже приведены лауреаты в секции «Кино»:

Лучший кинокомикс:

• «Человек-паук: Нет пути домой»;

Лучший научно-фантастический фильм:

• «Нет»;

Лучшее фэнтези:

• «Всё везде и сразу»;

Лучший хоррор:

• «Черный телефон»;

Лучший боевик или приключенческий фильм:

• «Топ Ган: Мэверик»;

Лучший триллер:

• «Аллея кошмаров»;

Лучший иностранный фильм:

• «RRR: Рядом ревет революция»;

Лучший мультфильм:

• «Марсель, ракушка в ботинках»;

Лучший независимый фильм:

• «Клон»;

Лучший актер:

• Том Круз, «Топ Ган: Мэверик»;

Лучшая актриса:

• Мишель Йео, «Все везде и сразу»;

Лучший режиссер:

• Мэтт Ривз, «Бэтмен»;

Лучший сценарий:

• Гильермо дель Торо и Ким Морган, «Аллея кошмаров».

В телевизионном блоке сразу несколько наград присудили «Лучше звоните Солу», включая приз исполнителю главной роли Бобу Оденкерку. Также без внимания не остались «Пацаны», «Звездный путь: Странные новые миры», «Очень странные дела», «Ходячие мертвецы», «Супермен и Лоис» и сериалы MCU («Локи» — лучшее фэнтези; Оскар Айзек — лучший актер стриминга за «Лунного рыцаря», а Иман Веллани отмечена как молодая звезда за «Мисс Марвел»). Кроме того, исполнительские премии получил Эллиот Пейдж («Академия «Амбрелла»), а также звезды «Оби-Вана Кеноби» (Моусес Ингрэм, Хейден Кристенсен) и «Книги Бобы Фетта» (Минг-На Вэнь).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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