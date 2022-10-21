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Киноафиша Новости Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн»

Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн»

21 октября 2022 13:11
Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн»

Посмотрите раньше всех новую драму со звездным актерским составом!

 

25 октября в 19:30 в кинотеатре «Великан Парк» состоится специальный показ фильма «Звоните Джейн».

В центре истории, основанной на реальных событиях, окажется домохозяйка Джой, вынужденная по медицинским показаниям сделать аборт. Однако в США в 60-х гг. XX столетия прервать беременность законным способом практически невозможно. Тогда главная героиня находит подпольную организацию, которая помогает решать подобные проблемы.

Свои объявления врачи-волонтеры расклеивают по улицам города с просьбой «позвонить Джейн», под этим псевдонимом скрывается целая команда, выступающая за то, чтобы женщины сами распоряжались своим телом и самостоятельно принимали решение о продолжении рода.

Новый фильм режиссера Филлис Наж может похвастаться по-настоящему звездным актерским составом. В нем сыграли Элизабет Бэнкс, Сигурни Уивер и Кейт Мара.

Члены Киноклуба, как обычно, получат возможность посмотреть драму на несколько дней раньше официальной российской премьеры. Не пропустите регистрацию на странице клуба!

В широкий прокат «Звоните Джейн» выйдет 27 октября.

Киноафиша.инфо
Киноафиша.инфо
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