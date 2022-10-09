Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет

В конце ноября 2008 года на широкие экраны вышла первая часть вампирской саги « Сумерки », покорившая сердца миллионов зрителей. Молодые и малоизвестные актеры, сыгравшие главные роли в фильме, в мгновение ока превратились в звезд большой величины и стали кумирами подростков по всему миру.

Специально для всех поклонников нетленной классики, снятой по мотивам одноименного произведения Стефани Майер, рассказываем о том, что происходит в жизнях звездного каста франшизы сейчас.

Как и Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон был совсем еще малоизвестным актером, когда согласился на роль Эдварда Каллена. После выхода финальной части саги Паттисон занялся «очисткой» своей актерской репутации, довольно сильно пострадавшей от роли калькированного героя-любовника.

В 2017 году Паттинсон снялся в триллере «Хорошее время» братьев Сэфди, фильм стал настоящим хитом Каннского кинофестиваля. Затем актер появился в хорроре «Маяк », где сыграл на пару с Уиллемом Дефо, снялся в сай-фае «Высшее общество» режиссера Клэр Дени, фестивальном вестерне «Девица». В 2020 году на экраны вышли сразу две картины с участием Роба: кассовый хит «Довод» Кристофера Нолана и триллер «Дьявол всегда здесь». В этом году актер примерил на себя роль Брюса Уэйна в новом «Бэтмене» Мэтта Ривза.

Роберт Паттинсон

Кристен Стюарт сыграла главную героиню «Сумерек» — замкнутую в себе и неуклюжую шестнадцатилетнюю девушку по имени Белла Свон, которая волею судьбы переезжает в маленький город Форкс, расположенный на границе США и Канады. Именно там Белла знакомится с любовью всей своей жизни — 104-летним вампиром по имени Эдвард Каллен.

После завершения работы над «Сумерками» Стюарт с головой ушла в независимое кино, став главной музой французского режиссера Оливье Ассайас. Так, за работу в драме «Зильс-Мария» Кристен была удостоена премии «Сезар». Актриса также появилась в оскароносной картине «Все еще Элис», сай-фае «Равные», триллере «Месть Лиззи Борден», а также сняла собственную короткометражку «Давай поплаваем». В прошлом году Кристен сыграла роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» Пабло Ларраин, за что получила номинацию на «Оскар». В этом году ее можно было увидеть в «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга.

Кристен Стюарт

В «Сумерках» Тейлор Лотнер сыграл роль оборотня по имени Джейкоб Блэк, возлюбленного Беллы Свон и заклятого врага Эдварда Каллена. Завершив съемки во франшизе, Лотнер попробовал себя в жанре боевика, снявшись в фильмах «Погоня» и «Трейсеры», однако ни один из них в итоге хитом так и не стал. Затем Лотнер переключился на комедию, сыграв в сиквеле «Одноклассников» и «Оптом дешевле». Актера также можно было увидеть в одном из сезонов «Королев крика», за роль в сериале Лотнер получил номинацию на Teen Choice Awards. В 2020 году Тейлор получил небольшую роль в «Мисс Американе».

Тэйлор Лотнер

В сумеречной саге Эшли Грин исполнила роль харизматичной вампирши Элис, обладающей способностью предвидеть будущее. Увы, эта актерская работа так и осталась самой яркой в карьере Грин. Последние годы Элис активно занимается озвучкой как фильмов, так и видеоигр. Ее голос можно было услышать в играх «Бэтмен: Рыцарь Аркхема», «Бэтгерл: Семейное дело». В 2021 году Эшли также снялась в драматическом фильме «Последствия».

Эшли Грин

Джексону Рэтбоуну досталась роль агрессивного вампира по имени Джаспер, который по совместительству был возлюбленным Элис Каллен. Еще во время работы над «Сумерками» Рэтбоун сыграл главную роль в экранизации «Аватара» М. Найта Шьямалана, эта картина стала большим кассовым провалом. К счастью, фильм не поставил крест на карьере Джексона. В 2019 году актер снялся в хорроре «Не отвечай», а также независимой драме «Авеню снов». Буквально в этом году с участием Рэтбоуна вышел фильм «Охота на ведьм», где также снялся Микки Рурк.

Джексон Рэтбоун

После завершения работы над вампирской франшизой Келлан Латс переключился на телевидение. В течение нескольких лет актер снимался в комедийном сериале «Возвращение», создательницей которого стала Лиза Кудроу. В 2015 году Латс появился в фильме «Эвакуация» с Брюсом Уиллисом, а в 2020-м — в ленте под названием «Скорость убивает» с Джоном Траволтой. Пару лет назад Латса можно было увидеть в романтической комедии «Чего хотят мужчины».

Келлан Латс

В «Сумерках» Никки Рид сыграла вампиршу Розали Каллен — даму с крайне сложным характером, которая далеко не сразу смогла полюбить и принять Беллу Свон. Последние годы Рид в кино снимается не очень активно — актриса полностью посвятила себя семейной жизни: воспитанию ребенка от Йена Сомерхолдера, звезды другого вампирского проекта — сериала «Дневники вампира».

Тем не менее периодически Рид все-таки выкраивает время на кино. Никки получила постоянную роль в готическом сериале «Сонная Лощина» от канала FOX. Кроме того, она сыграла в фильме «Империя штата» с Дуэйном Джонсоном.