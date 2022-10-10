Антон Лапенко отстаивает честь своей супруги в трейлере психологического триллера «По-мужски»

Кинопрокатная компания Central Partnership опубликовала первый трейлер фильма «По-мужски», психологического триллера о молодом человеке, потерявшем уверенность в своей мужественности.

В центре сюжета — 35-летний предприниматель Глеб. Кажется, что его жизнь складывается наилучшим образом: бизнес процветает, дома его всегда ждет красивая и любящая жена, а теперь, ко всему прочему, он купил большую роскошную дачу, которой завидуют все друзья. Но однажды хамоватый сосед по загородному участку грубит жене героя и бьет ее по лицу. Глеб не может дать ему достойной сдачи, что подталкивает его к опасным мыслям, сомнениям в собственной мужественности и поступкам, которые могут стоить бизнесмену жизни.

Главную роль в картине исполнил актер и интернет-звезда Антон Лапенко, который известен в первую очередь по его же популярному авторскому онлайн-шоу «Внутри Лапенко». Роли второго плана сыграли Сергей Васин («Змееносец»), Владимир Гориславец («Из Сибири с любовью») и Екатерина Щербакова («Прабабушка легкого поведения. Начало»). Режиссером выступил Максим Кулагин, автор короткометражных фильмов «Угонщик» и «Холодильник» с Александром Петровым. Новая картина Кулагина станет для него первым опытом в создании полнометражного проекта. Кроме того, «По-мужски» станет первой главной ролью в полнометражном фильме для самого Лапенко — до этого в больших проектах актер играл лишь второстепенных персонажей.

«По-мужски» выйдет в российский прокат 10 ноября 2022 года.