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Киноафиша Новости У Кристиана Бэйла остались не лучшие впечатления от съемок в фильме Marvel

У Кристиана Бэйла остались не лучшие впечатления от съемок в фильме Marvel

6 октября 2022 13:06
У Кристиана Бэйла остались не лучшие впечатления от съемок в фильме Marvel

Все было слишком однообразно.

С некоторых пор Кристиан Бэйл является частью кинематографической вселенной Marvel — актер воплотил антагониста Горра в кинокомиксе «Тор: Любовь и гром». Исполнитель согласился сыграть в ленте Тайки Вайтити, потому что ему понравился его персонаж и предыдущий фильм о Торе. Несмотря на это, от самих съемок у звезды «Темного рыцаря» остались далеко не лучшие впечатления. В новом интервью для GQ обладатель премии «Оскар» признался, что ему не понравилась длительная работа на фоне зеленого экрана:

«У меня это было впервые. Определить мои впечатления можно одним словом — «однообразие». Меня окружали хорошие люди и другие актеры, которые в этом были гораздо опытней меня. Получалось ли там отличать съемочные дни? Нет. Абсолютно нет. Я понятия не имел, что делал и не мог даже отличить одну площадку от другой. Они мне выкрикивали: «Ты сейчас на третьей площадке», а я им в ответ: «А это какая из них?». Мне отвечают: «Та, что синяя». Потом слышу: «Теперь ты на седьмой площадке», а я им: «Которая из них?» и мне опять отвечают: «Синяя».

Как известно, Бэйл является верным приверженцем актерского метода по Станиславскому и может ради роли идти на яркие трансформации и долго не выходить из образа. По словам артиста, в работе над лентой Marvel он от этого приема сознательно отказался, потому что ему постоянно требовалась помощь творческой команды. Из-за этого он не мог между дублями находиться в роли Горра.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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