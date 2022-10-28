Вечеринка заканчивается убийством в трейлере сериала «Содержанки: Перезагрузка»

Российский стриминговый сервис START поделился коротким тизером сериала «Содержанки: Перезагрузка», который станет одновременно четвертым сезоном и спин-оффом оригинального шоу. Главные роли в нем вновь сыграли Марина Зудина («Немой свидетель»), Дарья Мороз («Клиника счастья»), Игорь Миркурбанов («Химера»), Сабина Ахмедова («Каникулы строгого режима») и Александра Ревенко («Движение вверх»). К ним также присоединились Нелли Уварова («Не родись красивой») и Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной доктор»).

По сюжету, все знакомые герои вновь собираются вместе на вечеринке на петербургском форуме. За прошедшее время в жизни каждого из них произошли больше изменения: Катя (Ревенко) вышла замуж за бизнесмена Чистякова, Карина (Ахмедова) тоже стала женой богатого восточного предпринимателя, Мила (Зудина) наслаждается свободной жизнью, а Дарюс (Миркурбанов) уже готовится снимать своей следующий фильм. Внезапно они узнают, что на вечеринке произошло загадочное убийство.

Постановщицей нового сезона выступила Ламара Согомонян, для которой эта работа станет первым масштабным проектом в карьере.

Дата премьеры «Содержанок: Перезагрузка» пока не анонсирована.