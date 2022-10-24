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Стала известна причина смерти Робби Колтрейна

24 октября 2022 11:51
Стала известна причина смерти Робби Колтрейна

Врачи диагностировали у актера серьезные заболевания.

Британским журналистам стала известна причина смерти Робби Колтрейна, исполнителя роли Хагрида в серии фильмов «Гарри Поттер». Согласно многочисленным сообщениям английских изданий, актер умер от полиорганной недостаточности.

В его свидетельстве о смерти указано, что он страдал сепсисом, инфекцией нижних дыхательных путей и блокадой сердца. Также у Колтрейна диагностировали ожирение и диабет 2 типа.

Ранее многие коллеги актера по «Гарри Поттер» выразили в социальных сетях свои соболезнования в связи с уходом Колтрейна из жизни. Например, Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли, поделился трогательными детскими воспоминаниями со съемок фильмов:

«Я убит горем от новости о том, что Робби ушел. Никогда не забуду запах сигар и клея для бороды, который исходил от него на съемках — такое прекрасное сочетание. Никто другой на этой планете никогда не смог бы сыграть Хагрида так, как это сделал Робби. Таким же, как Хагрид в книгах и фильмах, Робби был в жизни — теплым, сострадающим и веселым».

Дэниэл Рэдклифф, исполнивший роль самого Гарри Поттера, поделится своими соболезнованиями через издание Deadline:

«Робби был одним из самых веселых людей, которых я встречал, рядом с ним мы всегда смеялись. У меня остались особенно приятные воспоминания о том, как он подбадривал нас, когда мы несколько часов прятались от проливного дождя в хижине Хагрида. Мне невероятно повезло, что я был знаком и работал с ним, и мне очень грустно от того, что он ушел. Он был невероятным актером и прекрасным человеком».

Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону, сказала, что Колтрейн был для нее по-настоящему родным человеком:

«Робби был для меня веселым дядей. Он всегда очень заботился обо мне, проявлял сочувствие и когда я была ребенком, и когда я стала взрослой. Его актерский талант был настолько велик, что он мог заполнить любое пространство своим блеском».

Робби Колтрейн скончался 14 октября в возрасте 72 лет.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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