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Киноафиша Новости Сидни Суини снимется в психологическом хорроре об итальянском женском монастыре

Сидни Суини снимется в психологическом хорроре об итальянском женском монастыре

31 октября 2022 14:03
Сидни Суини снимется в психологическом хорроре об итальянском женском монастыре

Актриса сыграет набожную девушку, которая столкнется с сущим ужасом.

Звезда «Эйфории» Сидни Суини продолжает активно заполнять свой рабочий график. Как передает Variety, на этот раз актриса договорилась на съемки в напряженном психологическом хорроре «Непорочное» (Immaculate).

В центре повествования окажется набожная девушка по имени Сесилия, которой подворачивается неожиданная удача — она получает приглашение на работу во всемирно известный итальянский женский монастырь. Приехав в пункт назначения, какое-то время она наслаждается живописными сельскими ландшафтами, однако очень скоро ее воодушевление и радость сменяются ощущением ужаса. Монашка осознает, что ее новый дом таит в себе жуткие и зловещие секреты.

Постановкой фильма займется режиссер Майкл Мохан, с которым артистка ранее сотрудничала над эротическим триллером «Вуайеристы». Сценарий написал автор короткометражек Эндрю Лобел. Производственный процесс вместе с Суини будет курировать один из создателей сериала «Белый лотос» Дэвид Бернад, а также продюсерская команда Black Bear Pictures. Съемочный процесс ленты начнется в январе 2023 года.

Недавно Сидни закончила работу над кинокомиксом Sony Pictures «Мадам «Паутина», а в числе ее будущих проектов заявлены ремейк «Барбареллы» и мистический триллер «Сиделка».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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