За первые дни «Хэллоуин заканчивается» собрал в мировом прокате без малого $60 млн

Лидером кинопроката на этой неделе ожидаемо стал слэшер «Хэллоуин заканчивается». Аналогично прошлогоднему предшественнику, очередной фильм про маньяка-убийцу Майкла Майерса вышел одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Peacock. Разумеется, гибридная модель релиза повлияла на стартовые показатели, однако лента все равно продемонстрировала весьма достойный дебют.

В Северной Америке (3,901 площадок) за первые выходные фильм Дэвида Гордона Грина заработал солидные $41,2 млн. Это заметно ниже предсказаний аналитиков, предрекавших картине дебют в диапазоне от $50 до $55 млн. Заработать больше, очевидно, помешала выбранная стратегия выпуска, которую уже успели раскритиковать. Финал трилогии стартовал на 16% слабее, чем было у второй части «Хэллоуин убивает» ($49 млн), и на целых 46% хуже «Хэллоуина» 2018 года ($76,2 млн).

Что касается международной арены, то новый совместный проект Universal и Blumhouse стартовал сразу в 77 странах и заработал там $17,2 млн, тем самым доведя общую выручку до отметки в $58,4 млн. Цифры далеко не рекордные, но это все равно почти в два раза больше аналогичных показателей предыдущей части. Что касается реакции аудитории, то она оставляет желать лучшего и не дает надеяться на хорошую стойкость. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг критиков сейчас составляет удручающие 40% против 39% у второго фильма новой трилогии и 79% у первого. По опросам CinemaScore, лента получила от посетителей первых сеансов посредственную оценку C+.

Вычитая затраты на маркетинг, производство «Хэллоуин заканчивается» стоило лишь $33 млн.