Искусственный интеллект поворачивает время вспять в трейлере фильма «Дебора»

Студия 1091 Pictures поделилась трейлером своей будущей научно-фантастической черной комедии «Дебора».

По сюжету, пара главных героев Альберт и Ада приглашает друзей на вечеринку. Во время нее они случайно раскрывают секрет: Альберт смог изобрести голосовой помощник по имени Дебора, который может обращать время вспять по их просьбе. Правда, у технологии есть ограничение: перемещаться можно лишь в пределах 48 часов. Альберт и Ада предупреждают гостей, что злоупотреблять управлением временем нельзя, но друзья сразу же начинают постоянно переноситься в прошлое. Чем больше раз они используют Дебору, тем больше понимают, что «перемотки» стирают их воспоминания, оставляя лишь следы эмоцией от пережитого. Кроме того, в какой-то момент искусственный интеллект отказывается подчиняться своим хозяевам.

Главные роли в фильме сыграли София Буш («Маршалл»), Дебора Энн Уолл («Руби Спаркс»), Скотт Майкл Фостер («История странного подростка») и Кевин Бигли («Отмена»). Режиссером и сценаристом картины выступила Нога Пнуэли, прославившаяся благодаря своей работе над недавней «Милой встречей» с Кейли Куоко и Питом Дэвидсоном. «Дебора» основана на короткометражной ленте Пнуэли под названием Deb (2019).

Премьера «Деборы» состоится на цифровых платформах 1 ноября 2022 года.