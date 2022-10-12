Жуткая кукла защищает свою лучшую подругу в трейлере хоррора M3GAN

Студия Blumhouse представила трейлер своего нового хоррора M3GAN («Меган»).

В центре сюжета — маленькая Кэди (Виолет Макгроу), потерявшая родителей в автокатастрофе. Опеку над девочкой взяла ее тетя Джемма (Эллисон Уильямс), робототехник из компании по производству игрушек, которая работает над созданием куклы-робота с продвинутым искусственным интеллектом под кодовым именем M3GAN (озвучена Дженной Дэвис). Будучи не в силах помочь племяннице наладить жизнь после трагедии, женщина поручает своему изобретению защитить Кэди от любого физического и психологического ущерба. Поначалу всем казалось, что девочка и M3GAN поладили и даже стали близкими подругами. Однако со временем жестокая сторона искусственного разума куклы начинает брать над ней верх.

Роли второго плана в фильме исполнили Ронни Чиэн («Шан-Чи и легенда десяти колец»), Брайан Джордан Альварез («Достать коротышку»), Джен Браун («Гримм») и другие.

Режиссером проекта выступил Джерард Джонстоун, автор «Царя обезьян: Новые легенды» и «Тэрри Тео». Сценарий фильма в соавторстве с Акелой Купер написал знаменитый мастер жанра ужасов Джеймс Ван, которого многие могут знать по его культовым работам «Пила», «Астрал» и «Заклятье».

Премьера фильма M3GAN намечена на 13 января 2023 года.