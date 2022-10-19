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Киноафиша Новости Слух: в «Мстителях: Секретные войны» может появиться Роберт Дауни — младший

Слух: в «Мстителях: Секретные войны» может появиться Роберт Дауни — младший

19 октября 2022 12:34
Слух: в «Мстителях: Секретные войны» может появиться Роберт Дауни — младший

Инсайдер сообщил, что актер может вернуться к роли Тони Старка в экранизации одного из масштабнейших кроссоверов в истории Мarvel.

Роберт Дауни — младший может вновь сыграть Тони Старка в будущих проектах Marvel. Интернет-аккаунт MyTimeToShineHello, ни раз публиковавший достоверную инсайдерскую информацию о крупных голливудских проектах, в своем новом посте заявил, что студия планирует вернуть актера в фильме «Мстители: Секретные войны».

В последний раз Дауни-младший появлялся в MCU в картине «Мстители: Финал». Тогда его персонаж пожертвовал своей жизнью ради убийства титана Таноса, спасения Земли и возвращения из небытия половины человечества. Фильм ознаменовал собой уход актера из Marvel. Вместе с ним из франшизы также ушел его коллега Крис Эванс, который многие годы исполнял роль Капитана Америки.

Фильм «Мстители: Секретные войны» будет основан на знаменитом комиксе «Секретная война», огромном кроссовере Мстителей, Фантастической четверки и Людей Икс. На данный момент неизвестно, насколько близок к оригиналу будет сюжет фильма, а также кто именно войдет в его актерский состав. Премьера картины состоится 1 мая 2026 года.

Что касается самого Дауни-младшего, то его ближайшим проектом станет «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, чей релиз состоится 20 июля 2023 года. Также недавно стало известно, что актер вновь вернется к главной роли в третьем фильме франшизы Гая Ричи о Шерлоке Холмсе.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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