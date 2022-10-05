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Киноафиша Новости Триллер «Внутри» с Уиллемом Дефо обрел дату релиза

Триллер «Внутри» с Уиллемом Дефо обрел дату релиза

5 октября 2022 16:24
Триллер «Внутри» с Уиллемом Дефо обрел дату релиза

Фильм о воре, который оказался в изоляции во время ограбления.

Киностудия Focus Features приобрела права на североамериканский прокат психологического триллера про неудачное ограбление «Внутри» (Inside) с Уиллемом Дефо в главной роли. Вместе с этим сразу была оглашена официальная дата премьеры — ленту от греческого режиссера-дебютанта Василиса Кацуписа выпустят в кинотеатры 10 марта следующего года.

Ниже приведена цитата Киски Хиггс, президента Focus Features:

«На примере «Внутри» мы продолжаем демонстрировать нашу преданность начинающим международным кинематографистам. В фильме Василиса исследован опыт, с которым мы все теперь хорошо знакомы — изоляции. И показано это визуально ошеломляющим способом».

Звезда «Маяка» предстанет в образе опытного похитителя произведений искусства по имени Немо. Однажды во время очередного дела все идет наперекосяк. Грабитель оказывается запертым в ловушке нью-йоркского пентхауса, где кроме бесценных экспонатов ничего нет. Не имея при себе никаких подручных приспособлений, главному герою приходится полагаться лишь на свою смекалку и везение — это его единственный шанс выбраться из западни.

Оригинальный сценарий написал Бен Хопкинс («Марионетка», «Девять жизней Томаса Катца»). В остальной актерский состав вошли Жене Бервутс, Джозия Круг и Элайза Стейк.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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