Джеймс Ганн и Питер Сафран возглавили студию DC
Новые руководители заверили, что супергеройская киновселенная под их руководством останется «полем самовыражения для каждого художника».
Компания Warner Bros. Discovery наконец объявила имена исполнительных директоров новообразованной DC Studios (бывшая DC Films) — ими стали Джеймс Ганн и Питер Сафран. Также представители Warner Bros. подтвердили, что отныне все проекты DC будут выходить под единым лейблом, а новый руководящий дуэт вскоре приступит к разработке 10-летнего плана развития для студии.
Ганн в первую очередь известен как режиссер дилогии «Стражи Галактики» от Marvel. Он также снял фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и сериал «Миротворец» для DC, которые получили множество положительных отзывов от критиков и зрителей. В данный момент режиссер работает над вторым сезоном «Миротворца» и другим сольным проектом, посвященным персонажу Аманде Уоллер в исполнении Виолы Дэвис. На новом посту Ганн будет отвечать за творческую составляющую киновселенной DC.
Что касается Сафрана, то он уже работал с Ганном в качестве исполнительного продюсера над «Миротворцем» и вторым «Отрядом самоубийц». Кроме того, именно он отвечал за выпуск коммерчески успешных «Аквамена» и «Шазама!». В данный момент Сафран принимает участие в разработке «Шазама! 2», «Аквамена и потерянного царства» и фильма о Синем Жуке. В качестве главы студии DC Сафран будет отвечать за продюсирование и финансирование будущих проектов.
Оба уже прокомментировали свое назначение в совместном заявлении:
«Для нас большая честь быть проводниками вселенной DC, которую мы любим с детства. Мы рассчитываем на сотрудничество с самыми талантливыми сценаристами, режиссерами и актерами, чтобы создать большую многослойную франшизу, которая по-прежнему будет служить полем самовыражения для каждого художника».
Ганн и Сафран будут подчиняться непосредственно Дэвиду Заславу, президенту Warner Bros. Discovery, и тесно сотрудничать с Майклом Де Лукой и Пэм Абди, сопредседателями Warner Bros. Film Group.