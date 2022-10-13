На KION вышел фильм «Убойный монтаж», открывший прошлый Каннский кинофестиваль

Сегодня, 13 октября, в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера комедии «Убойный монтаж», фильма-открытия 75-ого Каннского кинофестиваля.

В центре сюжета — начинающий режиссер рекламных роликов Реми, которому поступает неожиданное предложение снять ремейк популярного японского фильма ужасов о зомби. Будучи неуверенным в своих силах, герой хочет отказаться, но, увидев в списке главных актеров кумира своей дочери, решает взяться за проект. На съемках все идет наперекосяк, команда попадает в одну неприятность за другой, но Реми убеждает продюсеров, что сможет сделать все «быстро, дешево и не позорно».

Центральные роли в фильме исполнили Ромен Дюрис («Мольер»), Беренис Бежо («Невероятные приключения Факира»), Грегори Гадебуа («Офицер и шпион»), Финнегэн Олдфилд («Обещание на рассвете») и Матильда Анна Ингрид Лутс («Пересекая черту»).

Режиссером картины выступил французский кинематографист, обладатель премии «Оскар» и многократный номинант на Золотую пальмовую ветвь Мишель Хазанавичус. Многим зрителям он может быть известен по таким знаменитым и признанным фильмам, как «Артист» с Жаном Дюжарденом, «Молодой Годар» с Луи Гаррелем и «Папина дочка» с Омаром Си.