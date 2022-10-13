Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл пляшут и шутят в трейлере мюзикла «В духе Рождества»

Потоковый сервис Apple TV+ презентовал дебютный трейлер мюзикла «В духе Рождества» с Райаном Рейнольдсом и Уиллом Ферреллом в главных ролях, представляющего собой новый пересказ «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Представленный ролик носит крайне ознакомительный характер, но за отведенный хронометраж создателям удалось показать ряд интересных сцен, а актерам несколько раз весело пошутить.

Зрителей ждет переосмысление классической истории о противном скряге Эбенезере Скрудже, который в буквальном смысле ненавидит Рождество и все, что с ним связано. Только теперь эта история будет показана с необычного ракурса — с точки зрения призрака. Звезда «Дэдпула» сыграл заносчивого богача по имени Клинт Бриггс, который заставит своего мистического проводника иначе посмотреть на свое прошлое, настоящее и будущее. В ходе праздничного приключения оба должны будут пройти путь перемен.

За сценарий и режиссуру музыкальной комедии отвечают Шон Андерс и Джон Моррис, создатели «Семьи по-быстрому» и дилогии «Здравствуй, папа, Новый год!». Танцевальные номера с песнями поставили Бендж Пасек и Джастин Пол, работавшие над «Ла-Ла Лендом», «Величайшим шоуменом» и «Дорогим Эваном Хансеном». В остальной актерский состав вошли Октавия Спенсер, Эйми Карреро, Джен Таллок, Сунита Мани, П.Дж. Бирн, Марлоу Барклей, Джо Типпетт и Хайди Гарза.

Кинотеатральный релиз «В духе Рождества» состоится 11 ноября, а спустя неделю лента будет доступна всем подписчикам Apple TV+.