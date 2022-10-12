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Киноафиша Новости В ходе съемок своего внеземного фильма Том Круз может выйти в открытый космос

В ходе съемок своего внеземного фильма Том Круз может выйти в открытый космос

12 октября 2022 11:57
В ходе съемок своего внеземного фильма Том Круз может выйти в открытый космос

Актер работает над первым голливудским художественным фильмом, съемки которого пройдут за пределами Земли.

Том Круз может стать первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос с борта Международной космической станции. По словам Донны Лэнгли, главы Universal Pictures и продюсера следующего фильма Круза, часть съемок их нового проекта пройдет в космосе.

В новом интервью для BBC она подтвердила, что актер намерен отправиться за пределы Земли:

«Том Круз полетит в космос. Он берет всю команду в космос. По крайней мере, таков наш план на данный момент. Сейчас у нас в разработке отличный проект, который предполагает съемки на Международной космической станции. Он отправится туда на ракете, отснимет материал и, надеюсь, станет первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос».

При этом Лэнгли добавила, что большая часть действия фильма все-таки развернется на нашей планете:

«На самом деле в основном действие будет происходить на Земле, а затем персонажу нужно будет отправиться в космос, чтобы спасти положение. Наш главный герой — простой парень, которому сильно не повезло оказаться единственным человеком, который может спасти нашу планету».

Ранее источники издания Variety сообщали, что производственный бюджет нового проекта Круза составляет $200 млн. Для съемок фильма Universal тесно сотрудничает с NASA и компанией SpaceX Илона Маска. Ранее ни одна голливудская студия не проводила съемок художественного фильма в космосе.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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