Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Либерея: Охотники за сокровищами" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Съемки «Джокера: Безумие на двоих» начнутся через несколько недель

Съемки «Джокера: Безумие на двоих» начнутся через несколько недель

24 октября 2022 12:37
Съемки «Джокера: Безумие на двоих» начнутся через несколько недель

Оператор сиквела пообещал безумие, хаос и впечатляющую Харли Квинн.

Подготовка к съемкам сиквела «Джокера» идет полным ходом. Производство продолжения с подзаголовком «Безумие на двоих» начнется под руководством режиссера Тодда Филлипса уже через пять или шесть недель, т.е. в конце ноября или в начале декабря этого года. Работа над фильмом пройдет в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Новостями поделился в недавнем подкасте The Hollywood Reporter оператор кинокомикса Лоуренс Шер.

Интервью с Шером было посвящено в первую очередь «Черному Адаму», над которым от тоже работал в качестве оператора, но, несмотря на это, кинематографист сказал и несколько слов о Леди Гаге, которая сыграет новую версию Харли Квинн. По словам оператора, партнерша Хоакина Феникса обязательно составит ему достойную партию и в хорошем смысле удивит зрителей:

«Она отлично подходит для этого фильма и сотворит такое же волшебство, какое привнес некогда и сам Хоакин. Сочетание этих двух талантов просто обязано оправдать наши надежды. Будет захватывающе. Каждый день на съемках должен стать праздником. Думаю, мы тоже в процессе слегка сойдем с ума, но нам нравится, когда в атмосфере витает немного хаоса».

Основное действие «Безумия на двоих» развернется в мрачных стенах психиатрической лечебницы Аркхем, куда Артур Флек попал в концовке оригинальной ленты. В фильме будет много музыкальных номеров, поэтому фильм позиционируют как мюзикл.

«Джокер: Безумие на двоих» выйдет в мировой прокат 4 ноября 2024 года.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн» Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн» Читать далее 21 октября 2022
6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц 6 любимых фильмов Тайки Вайтити: от свободной любви до бунтарей-убийц Читать далее 22 октября 2022
Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены Читать далее 21 октября 2022
Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Ростислав Бершауэр сыграл врача Адской скорой помощи в картине «Вывоз» Читать далее 24 октября 2022
Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Легенды в кино: 7 фильмов, основанных на мифах Древней Греции Читать далее 24 октября 2022
6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени 6 любопытных фактов о советском кино, узнав которые вы не позавидуете актерам того времени Читать далее 22 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Читать далее 21 октября 2022
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь Читать далее 24 октября 2022
Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах Читать далее 23 октября 2022
Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Читать далее 23 октября 2022
Related video