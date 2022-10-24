Съемки «Джокера: Безумие на двоих» начнутся через несколько недель

Подготовка к съемкам сиквела «Джокера» идет полным ходом. Производство продолжения с подзаголовком «Безумие на двоих» начнется под руководством режиссера Тодда Филлипса уже через пять или шесть недель, т.е. в конце ноября или в начале декабря этого года. Работа над фильмом пройдет в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Новостями поделился в недавнем подкасте The Hollywood Reporter оператор кинокомикса Лоуренс Шер.

Интервью с Шером было посвящено в первую очередь «Черному Адаму», над которым от тоже работал в качестве оператора, но, несмотря на это, кинематографист сказал и несколько слов о Леди Гаге, которая сыграет новую версию Харли Квинн. По словам оператора, партнерша Хоакина Феникса обязательно составит ему достойную партию и в хорошем смысле удивит зрителей:

«Она отлично подходит для этого фильма и сотворит такое же волшебство, какое привнес некогда и сам Хоакин. Сочетание этих двух талантов просто обязано оправдать наши надежды. Будет захватывающе. Каждый день на съемках должен стать праздником. Думаю, мы тоже в процессе слегка сойдем с ума, но нам нравится, когда в атмосфере витает немного хаоса».

Основное действие «Безумия на двоих» развернется в мрачных стенах психиатрической лечебницы Аркхем, куда Артур Флек попал в концовке оригинальной ленты. В фильме будет много музыкальных номеров, поэтому фильм позиционируют как мюзикл.

«Джокер: Безумие на двоих» выйдет в мировой прокат 4 ноября 2024 года.