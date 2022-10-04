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Объявлена дата выхода сериала «Сны» с Павлом Прилучным

4 октября 2022 11:31
Объявлена дата выхода сериала «Сны» с Павлом Прилучным

Главную роль в шоу исполнит невеста режиссера.

Российский режиссер и продюсер Сарик Андреасян поделился в личном Telegram-канале датой выхода и новыми подробностями своего будущего сериала «Сны». Премьера шоу состоится 3 ноября на стриминговом сервисе Premier:

«3 ноября на Premier выходит еще один наш потенциальный хит сериал «Сны»! Это площадка, где наш контент для онлайн-просмотра всегда попадает в лидеры!»

Объявлена дата выхода сериала «Сны» с Павлом Прилучным

«Сны» были анонсированы еще в середине апреля этого года все в том же Telegram-канале Андреасяна. По словам режиссера, проект представляет собой мистический детективный сериал, главные роли в котором исполнили Павел Прилучный и Лиза Моряк, с которыми он уже ранее работал над популярными шоу «Жизнь по вызову». Моряк также является невестой Андреасяна, о своей помолвке пара объявила этим летом.

В центре сюжета «Снов» — молодая девушка Женя Журавлева. Она готовилась выйти замуж за любовь всей свой жизни, но трагический случай оборвал ее планы: жених и Женя отравились угарным газом. Мужчина, к сожалению, не выжил, а героине пришлось долго приходить в себя. После восстановления Женя обнаружила, что пережитое предсмертное состояние дало ей необычную способность. Теперь она может видеть, как умер тот или иной человек через прикосновение к его телу. Бывший одноклассник девушки, следователь Макаров, узнает о ее сверхъестественных силах и предлагает использовать их для распутывания сложных преступлений и восстановления справедливости.

Фото: Premier
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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