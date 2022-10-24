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Киноафиша Новости Макото Синкай закончил работу над своим новым полнометражным аниме-фильмом

Макото Синкай закончил работу над своим новым полнометражным аниме-фильмом

24 октября 2022 12:21
Макото Синкай закончил работу над своим новым полнометражным аниме-фильмом

По словам режиссера, его новая картина посвящена тому, что «иногда нужно закрывать двери».

Известный японский аниматор Макото Синкай завершил работу над своим новым полнометражным аниме «Судзумэ закрывает двери». Об этом представители режиссера объявили в его официальных аккаунтах в социальных сетях.

В центре сюжета картины — семнадцатилетняя школьница Судзуме, проживающая в тихом городке на острове Кюсю. Однажды она встречает таинственного путника, который просит помочь ему открыть некую дверь. Открыв ее, героиня случайно выпускает различные стихийные бедствия, быстро распространяющиеся по всей Японии. Угнетенная чувством вины за произошедшее, Судзуме решает отправиться в путешествие в новый мир, где она сможет вновь заточить все бедствия за их дверьми.

По словам режиссера, зрителей ждет настоящее роуд-муви:

«Этот фильм — это большое роуд-муви, путешествие по Японии, посвященное тому, что иногда нужно закрывать двери, то есть завершать какой-то период в своей жизни. Я думаю, он станет большим поводом для посещения кинотеатра».

Синкай считается одним из ведущих современных режиссеров аниме наравне с такими признанными авторами, как Хаяо Миядзаки и Мамору Хосода. Его мультфильмы «Твое имя», «Дитя погоды» и «Сад изящных слов» снискали огромную любовь у зрителей по всему миру. «Судзумэ закрывает двери» станет первым проектом Синкая после трехлетнего творческого перерыва.

Японская премьера картины состоится 11 ноября 2022 года, а в начале 2023 года она будет выпущена в мировой прокат.

Фото: Toho
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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