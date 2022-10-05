Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон исполнят ведущие роли в спин-оффе «Дюны»

Стриминговый сервис HBO Max закончил поиск исполнителей главных ролей в будущем спин-оффе «Дюны». Согласно новой информации, полученной изданием Variety, ведущих героинь сериала сыграют Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон.

Шоу под названием «Дюна: Сестричество» было заказано стриминговому сервису в июне 2019 года, за два года до премьеры фильма Дени Вильнева с Тимоти Шаламе. Действие развернется за 10 000 лет до событий оригинальной «Дюны» и будет основано на романе «Орден сестер Дюны» Брайана Герберта, старшего сына Фрэнка Герберта, и Кевина Джеймса Андерсона. Согласно официальному описанию от HBO, сериал будет посвящен «истории сестер Харконнен, которые сражаются с силами, угрожающими будущему человечества, и создают легендарную секту, известную как Бене Гессерит».

Уотсон сыграет Валю Харконнен, а Хендерсон — Тулу Харконнен. В описании также сказано, что их персонажи «пришли к власти в Сестринстве, тайной организации, состоящей исключительно из женщин, которая в будущем станет Бене Гессерит».

Уотсон дважды номинировалась на премию «Оскар» за лучшую женскую роль: в первый раз за фильм Ларса фон Триера «Рассекая волны», а во второй — за биографическую драму «Хилари и Джеки». Многим она также может быть известна по роли Уланы Хомюк в сериале «Чернобыль» от того же HBO. Хендерсон наиболее известна по роли Плаксы Миртл в фильмах франшизы «Гарри Поттер».

Автором идеи, шоураннером и исполнительным продюсером сериала выступает Дайан Адему-Джон.