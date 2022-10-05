Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дикий мужчина" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон исполнят ведущие роли в спин-оффе «Дюны»

Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон исполнят ведущие роли в спин-оффе «Дюны»

5 октября 2022 11:38
Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон исполнят ведущие роли в спин-оффе «Дюны»

Действие развернется за 10000 лет до событий фильма Дени Вильнева.

Стриминговый сервис HBO Max закончил поиск исполнителей главных ролей в будущем спин-оффе «Дюны». Согласно новой информации, полученной изданием Variety, ведущих героинь сериала сыграют Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон.

Шоу под названием «Дюна: Сестричество» было заказано стриминговому сервису в июне 2019 года, за два года до премьеры фильма Дени Вильнева с Тимоти Шаламе. Действие развернется за 10 000 лет до событий оригинальной «Дюны» и будет основано на романе «Орден сестер Дюны» Брайана Герберта, старшего сына Фрэнка Герберта, и Кевина Джеймса Андерсона. Согласно официальному описанию от HBO, сериал будет посвящен «истории сестер Харконнен, которые сражаются с силами, угрожающими будущему человечества, и создают легендарную секту, известную как Бене Гессерит».

Уотсон сыграет Валю Харконнен, а Хендерсон — Тулу Харконнен. В описании также сказано, что их персонажи «пришли к власти в Сестринстве, тайной организации, состоящей исключительно из женщин, которая в будущем станет Бене Гессерит».

Уотсон дважды номинировалась на премию «Оскар» за лучшую женскую роль: в первый раз за фильм Ларса фон Триера «Рассекая волны», а во второй — за биографическую драму «Хилари и Джеки». Многим она также может быть известна по роли Уланы Хомюк в сериале «Чернобыль» от того же HBO. Хендерсон наиболее известна по роли Плаксы Миртл в фильмах франшизы «Гарри Поттер».

Автором идеи, шоураннером и исполнительным продюсером сериала выступает Дайан Адему-Джон.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Читать далее 3 октября 2022
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Читать далее 5 октября 2022
От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет Читать далее 3 октября 2022
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Читать далее 2 октября 2022
Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Читать далее 4 октября 2022
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» 11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» Читать далее 3 октября 2022
Тест: какой ты вампир из кино? Тест: какой ты вампир из кино? Читать далее 6 октября 2022
Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Читать далее 6 октября 2022
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Читать далее 6 октября 2022
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана 9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Читать далее 1 октября 2022
Related video