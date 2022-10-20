Исследователи отправляются в неизведанную вселенную в трейлере мультфильма «Странный мир»

В сети появился свежий трейлер анимационной ленты «Странный мир» — нового оригинального мультфильма Walt Disney Animation Studios. Кинотеатральный релиз состоится 23 ноября.

В центре сюжета приключенческой комедии окажется авантюрист Серчер Клэйд — «белая ворона» из семейства легендарных исследователей. Вместе со своими колоритными родственниками он отправляются в опасное путешествие вглубь неизведанных земель, населенных разнообразными фантастическими существами. Разношерстная команда находится на пороге величайшего открытия, но непрекращающиеся внутренние споры грозят сорвать их последнюю и, безусловно, самую важную и ответственную миссию. Чтобы преодолеть трудности, героям придется сплотиться как никогда ранее.

В звездный состав озвучки проекта вошли Джейк Джилленхол («Скорая»), Алан Тьюдик («Засланец из космоса»), Деннис Куэйд («Послезавтра»), Люси Лью («Ангелы Чарли»), Гэбриэл Юнион («Оптом дешевле») и Джабук Янг-Уайт («Убийства в одном здании»). Постановщиками выступили обладатель премии «Оскар» Дон Холл («Город героев», «Моана») и режиссер-дебютант Ки Нгуйен («Райя и последний дракон»), который также написал сценарий.