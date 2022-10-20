Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Грозный папа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Исследователи отправляются в неизведанную вселенную в трейлере мультфильма «Странный мир»

Исследователи отправляются в неизведанную вселенную в трейлере мультфильма «Странный мир»

20 октября 2022 12:59
Исследователи отправляются в неизведанную вселенную в трейлере мультфильма «Странный мир»

Новый семейный мультфильм от студии Disney выйдет уже этой осенью.

В сети появился свежий трейлер анимационной ленты «Странный мир» — нового оригинального мультфильма Walt Disney Animation Studios. Кинотеатральный релиз состоится 23 ноября.

В центре сюжета приключенческой комедии окажется авантюрист Серчер Клэйд — «белая ворона» из семейства легендарных исследователей. Вместе со своими колоритными родственниками он отправляются в опасное путешествие вглубь неизведанных земель, населенных разнообразными фантастическими существами. Разношерстная команда находится на пороге величайшего открытия, но непрекращающиеся внутренние споры грозят сорвать их последнюю и, безусловно, самую важную и ответственную миссию. Чтобы преодолеть трудности, героям придется сплотиться как никогда ранее.

В звездный состав озвучки проекта вошли Джейк Джилленхол («Скорая»), Алан Тьюдик («Засланец из космоса»), Деннис Куэйд («Послезавтра»), Люси Лью («Ангелы Чарли»), Гэбриэл Юнион («Оптом дешевле») и Джабук Янг-Уайт («Убийства в одном здании»). Постановщиками выступили обладатель премии «Оскар» Дон Холл («Город героев», «Моана») и режиссер-дебютант Ки Нгуйен («Райя и последний дракон»), который также написал сценарий.

Фото: Disney
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Что посмотреть на выходных: «Американскую историю ужасов», мрачный сай-фай и судебную драму Читать далее 21 октября 2022
Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Завтра никогда не наступит: 6 фильмов о временных петлях Читать далее 20 октября 2022
Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно Рэмбо 40 лет спустя: как культовая серия фильмов прошла путь от расцвета до полной деградации и обратно Читать далее 20 октября 2022
5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм 5 случаев, когда кино наглядно показывает разрушительное влияние детских травм Читать далее 20 октября 2022
Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены Вы не сможете это досмотреть: 7 фильмов, которые могли бы получить «Оскар» за самые шокирующие сцены Читать далее 21 октября 2022
Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Подсели на иглу: 5 сериалов о наркобизнесе Читать далее 19 октября 2022
Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е Угасшие звезды: как сейчас выглядят актеры, которые были на пике популярности в 90е Читать далее 19 октября 2022
Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн» Твое тело, твое дело: Киноафиша приглашает на показ фильма «Звоните Джейн» Читать далее 21 октября 2022
По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников Читать далее 20 октября 2022
Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Все не то, чем кажется: 6 самых запутанных мистических детективов Читать далее 19 октября 2022
Related video