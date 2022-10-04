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Киноафиша Новости Зрители «Дома Дракона» возмущены излишне затемненными сценами в седьмом эпизоде

Зрители «Дома Дракона» возмущены излишне затемненными сценами в седьмом эпизоде

4 октября 2022 17:16
Зрители «Дома Дракона» возмущены излишне затемненными сценами в седьмом эпизоде

Представителям HBO снова пришлось оправдываться.

Несмотря на бурный накал страстей, седьмой эпизод «Дома Дракона» под названием «Дрифтмарк» оставил многих телезрителей в состоянии недоумения. Основная претензия аудитории — излишне затемненная цветокоррекция. В ночных фрагментах освещение получилось настолько приглушенным, что некоторым было сложно разглядеть происходящее на экране.

Возмущенных данным творческим решением оказалось настолько много, что представителям HBO пришлось даже публично оправдываться в своем микроблоге. Вот, что они ответили одному из недовольных фанатов, который потребовал письменные извинения:

«Мы ценим, что вы высказались по поводу ночной сцены в седьмом эпизоде «Дома Дракона», которая выглядит слишком темной на вашем экране. Приглушенное освещение было осознанным творческим решением».

Аналогичная история в свое время произошла и с «Игрой престолов», когда в разрекламированной серии «Долгая ночь» многие столкнулись с похожей проблемой. Тот эпизод оригинального сериала поставил один из шоураннеров «Дома Дракона» Мигель Сапочник.

Согласно официальной статистике HBO, примерно 1% сообщений в социальных сетях по поводу седьмого эпизода связан с проблемным освещением. Восьмая серия выйдет 10 октября.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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