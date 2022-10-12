Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корсаж" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Дуэйн Джонсон напрямую заявил о намерении снять кроссовер Черного Адама и Супермена

Дуэйн Джонсон напрямую заявил о намерении снять кроссовер Черного Адама и Супермена

12 октября 2022 11:08
Дуэйн Джонсон напрямую заявил о намерении снять кроссовер Черного Адама и Супермена

Актер знает, что фанаты уже давно жаждут увидеть сражение двух культовых персонажей.

Дуэйн Джонсон хотел бы снять фильм о противостоянии Черного Адама и Супермена. Об этом актер заявил в недавнем интервью CinemaBlend.

По словам Джонсона, именно возможность сойтись в битве с самим Суперменом стала главной причиной появления фильма о Черном Адаме:

«Вся суть этого фильма заключается в том, чтобы в будущем Черный Адам мог сразиться с Суперменом. Я уже давно говорю, что во вселенной DC скоро начнется новая эра. Теперь мы прислушиваемся к фанатам и делаем все возможное, чтобы дать им то, чего они хотят. Мы представили миру совершенно нового персонажа. Два года назад никто понятия не имел, кто такой Черный Адам».

Актер добавил, что он много лет прислушивался к желанию фанатов увидеть Черного Адама и Супермена вместе на большом экране:

«Я ждал, когда кто-нибудь обратится к фанатам и скажет: «Мы вас слышим и сделаем то, что вы хотите». Но это ожидание слишком растянулось, поэтому мы решили взять инициативу в свои руки. И дальше наша команда намерена двигаться в том же направлении».

Также Джонсон сказал, что поклонники часто спрашивают его, кто из этих двух знаковых персонажей в итоге выйдет победителем из очной схватки. На этот вопрос актер отвечает:

«Это зависит от того, кто сыграет Супермена».

Мировая премьера «Черного Адама» состоится уже на следующей неделе, 21 октября.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Читать далее 9 октября 2022
7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года 7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года Читать далее 12 октября 2022
Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Читать далее 10 октября 2022
Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Читать далее 9 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители 7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители Читать далее 12 октября 2022
Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Читать далее 10 октября 2022
Related video