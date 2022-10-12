Дуэйн Джонсон напрямую заявил о намерении снять кроссовер Черного Адама и Супермена

Актер знает, что фанаты уже давно жаждут увидеть сражение двух культовых персонажей.

Дуэйн Джонсон хотел бы снять фильм о противостоянии Черного Адама и Супермена. Об этом актер заявил в недавнем интервью CinemaBlend.

По словам Джонсона, именно возможность сойтись в битве с самим Суперменом стала главной причиной появления фильма о Черном Адаме:

«Вся суть этого фильма заключается в том, чтобы в будущем Черный Адам мог сразиться с Суперменом. Я уже давно говорю, что во вселенной DC скоро начнется новая эра. Теперь мы прислушиваемся к фанатам и делаем все возможное, чтобы дать им то, чего они хотят. Мы представили миру совершенно нового персонажа. Два года назад никто понятия не имел, кто такой Черный Адам».

Актер добавил, что он много лет прислушивался к желанию фанатов увидеть Черного Адама и Супермена вместе на большом экране:

«Я ждал, когда кто-нибудь обратится к фанатам и скажет: «Мы вас слышим и сделаем то, что вы хотите». Но это ожидание слишком растянулось, поэтому мы решили взять инициативу в свои руки. И дальше наша команда намерена двигаться в том же направлении».

Также Джонсон сказал, что поклонники часто спрашивают его, кто из этих двух знаковых персонажей в итоге выйдет победителем из очной схватки. На этот вопрос актер отвечает:

«Это зависит от того, кто сыграет Супермена».

Мировая премьера «Черного Адама» состоится уже на следующей неделе, 21 октября.