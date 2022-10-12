Начались съемки итальянской версии шпионского триллера братьев Руссо «Цитадель»

Глобальная шпионская телефраншиза братьев Энтони и Джо Руссо «Цитадель» начинает расширяться на за счет иностранных ответвлений. Накануне в Италии официально стартовали съемки местной версии, в которой главную роль сыграет Матильда Де Анджелис («Отыграть назад»).

Съемки оригинального шпионского триллера от Amazon Prime Video проходила в 2021 году, но в этом году создателям пришлось организовать дорогостоящие пересъемки, которые, по словам инсайдеров, увеличили и без того огромный бюджет до $235 млн.

На основе «Цитадели» Руссо хотят построить крупную телевизионную вселенную, в которую войдет ряд сериалов, созданных локальными филиалами Amazon в других странах мира. Итальянский проект — это первый спин-офф еще не вышедшего шоу. Режиссурой займется Арнальдо Катинари («Субура: Кровь на улицах Рима») по сценарию Алессандро Фаббри («(Не)верность»). Шоураннером и исполнительным продюсером выступает Джина Гардини («Гамора», «НольНольНоль»). В остальной актерский состав вошли Лоренцо Сервазио, Маурицио Ломбарди, Текла Рютен, Джулия Пьятон, Филиппо Нигро и Бернхард Шюц. Проект позиционируют остросюжетной шпионской историей с эффектным экшеном и головокружительными приключениями.

В американской версии ведущие образы воплотили Ричард Мэдден («Вечные»), Приянка Чопра Джонас («Матрица: Воскрешение») и Стэнли Туччи («Милые кости»). Оригинальным шоу с Руссо занимаются сценаристы «Джуманджи» Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг, а также авторы «Миссии невыполнима: Протокол Фантом» Джош Аппелбаум и Андре Немец. В параллельной разработке уже находится и индийский сегмент «Цитадели» с утвержденной творческой группой.