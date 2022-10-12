Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальные явления. Дом призраков" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Начались съемки итальянской версии шпионского триллера братьев Руссо «Цитадель»

Начались съемки итальянской версии шпионского триллера братьев Руссо «Цитадель»

12 октября 2022 16:26
Начались съемки итальянской версии шпионского триллера братьев Руссо «Цитадель»

Проект станет спин-оффом еще не вышедшего $200-миллинного шоу.

Глобальная шпионская телефраншиза братьев Энтони и Джо Руссо «Цитадель» начинает расширяться на за счет иностранных ответвлений. Накануне в Италии официально стартовали съемки местной версии, в которой главную роль сыграет Матильда Де Анджелис («Отыграть назад»).

Съемки оригинального шпионского триллера от Amazon Prime Video проходила в 2021 году, но в этом году создателям пришлось организовать дорогостоящие пересъемки, которые, по словам инсайдеров, увеличили и без того огромный бюджет до $235 млн.

На основе «Цитадели» Руссо хотят построить крупную телевизионную вселенную, в которую войдет ряд сериалов, созданных локальными филиалами Amazon в других странах мира. Итальянский проект — это первый спин-офф еще не вышедшего шоу. Режиссурой займется Арнальдо Катинари («Субура: Кровь на улицах Рима») по сценарию Алессандро Фаббри («(Не)верность»). Шоураннером и исполнительным продюсером выступает Джина Гардини («Гамора», «НольНольНоль»). В остальной актерский состав вошли Лоренцо Сервазио, Маурицио Ломбарди, Текла Рютен, Джулия Пьятон, Филиппо Нигро и Бернхард Шюц. Проект позиционируют остросюжетной шпионской историей с эффектным экшеном и головокружительными приключениями.

В американской версии ведущие образы воплотили Ричард Мэдден («Вечные»), Приянка Чопра Джонас («Матрица: Воскрешение») и Стэнли Туччи («Милые кости»). Оригинальным шоу с Руссо занимаются сценаристы «Джуманджи» Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг, а также авторы «Миссии невыполнима: Протокол Фантом» Джош Аппелбаум и Андре Немец. В параллельной разработке уже находится и индийский сегмент «Цитадели» с утвержденной творческой группой.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Тест: кто из горячих мужчин Вестероса подходит тебе больше всего? Читать далее 10 октября 2022
Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Сменили ориентацию и связались с другими вампирами: что стало с актерами «Сумерек» спустя 14 лет Читать далее 9 октября 2022
7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года 7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года Читать далее 12 октября 2022
Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Читать далее 10 октября 2022
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители 7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители Читать далее 12 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Читать далее 9 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
Related video