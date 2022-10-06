О чем сериал «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным?

В конце прошлого месяца в онлайн-кинотеатре Okko стартовал сериал «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным в главных ролях.

В центре повествования комедийного детектива — прожженный капитан из Санкт-Петербурга Гоша Колпаков (Куценко), которого терзают депрессивные и суицидальные мысли. Главный герой становится наставником молодого стажера Вадика (Сапрыкин), решившего перевестись из Москвы из-за невесты. Опер и его «зеленый» помощник погружаются в расследование очень странного дела. Им предстоит раскрыть тайну исчезновения из морга трупов девушек. Напарники колесят по Питеру под песни Татьяны Булановой и с головой окунаются во всю абсурдность происходящего, попутно знакомясь с личными тайнами друг друга. Помогает им вебкам-модель Аврора (Варвара Феофанова), которой крайне несимпатичны полицейские, но ей очень нравится Вадик.

Куценко искренне восхищается проектом, называя шоу режиссера Сергея Сенцова и сценариста Дениса Артамонова самым стильным и запоминающимся проектом в его карьере:

«Мы любовно называем сериал «Семнашка». «1703» — самый стильный, черный, нуарный и запоминающийся проект в моей карьере. Когда я прочитал в первый раз сценарий, то был восхищен его беспардонностью и беспределом. Я подумал, что воплотить такой сценарий было бы очень смело. И скажу честно, до сих пор не верю, что мы это сделали».

«1703» будет состоять из восьми эпизодов. Заключительная серия выйдет 17 ноября.