Вышел трейлер второго сезона «Секретов семейной жизни» с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер второго сезона черной комедии «Секреты семейной жизни».

В новых сериях Никита и Полина окажутся под прицелом следователя Романа. Он узнал об убийствах, которые совершили герои, но вместо того, чтобы засадить странную парочку за решетку, решает, что выгоднее будет заставить их продолжить совершать преступления. С каждым разом задания от «служителя закона» становятся все более экстравагантными. Однажды он просит супругов помочь ему стать депутатом.

Тем временем брак героев продолжает трещать по швам. Беременная Полина хочет, чтобы отцом ее ребенку стал более надежный человек, чем Никита. Она знакомится с приятным молодым человеком по имени Артем, к которому у нее сразу возникает взаимная симпатия.

К главным ролям во втором сезоне вернулись Петр Скворцов («Ученик»), Алена Михайлова («Люби их всех») и Федор Лавров («Последний министр»). Режиссером шоу по-прежнему выступает Михаил Поляков, обладатель диплома Гильдии киноведов и кинокритиков России. Он также является автором шоу «Половинки» с Никитой Дювбановым и короткометражной картины «Время жить, время умирать» с Гошей Куценко.

Релиз новых серий «Секретов семейной жизни» состоится 21 октября этого года.