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Киноафиша Новости Ричард Линклейтер приступил к съемкам фильма «Наемный убийца»

Ричард Линклейтер приступил к съемкам фильма «Наемный убийца»

5 октября 2022 10:26
Ричард Линклейтер приступил к съемкам фильма «Наемный убийца»

В основу картины легли реальные события.

Студия AGC сообщила, что в Новом Орлеане стартовали съемки боевика «Наемный убийца» (Hitman) Ричарда Линклейтера, автора популярных фильмов «Перед рассветом» с Итаном Хоуком и «Куда ты пропала, Бернадетт?» с Кейт Бланшетт.

Проект был анонсирован перед началом Каннского кинофестиваля этого года, где его презентовали потенциальным прокатчикам со всего мира. Разработку фильма ведет AGC Studios совместно с ShivHans Pictures и Monarch Media.

В центре истории — сотрудник полиции города Хьюстон, столицы Техаса, который работает под прикрытием в качестве наемного убийцы. Однажды герой вынужден нарушить протокол, чтобы помочь отчаявшейся женщине сбежать от ее ужасного бойфренда.

Главные роли в картине играют Глен Пауэлл, звезда недавнего блокбастера «Топ Ган: Мэверик», и Адриа Архона, которую многие зрители могут знать по сериалам «Нарко» и «Благие знамения». Роли второго плана исполняют Остин Амелио («Вопль»), Энтони Майкл Фредерик («Бал монстров») и Молли Бернард («Юная»).

Фильм основан на реальных событиях, описанных в сенсационной статье журнала Texas Monthly под названием Hit Man. Сценарий был написан совместными усилиями самих Линклейтера и Пауэлла.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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