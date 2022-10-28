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Киноафиша Новости Оскароносная Хилари Суэнк сыграет в экшен-триллере под названием Nar

Оскароносная Хилари Суэнк сыграет в экшен-триллере под названием Nar

28 октября 2022 15:42
Оскароносная Хилари Суэнк сыграет в экшен-триллере под названием Nar

Именитая актриса сыграет военного пилота, оказавшегося в самом сердце вражеской территории.

Хилари Суэнк была назначена исполнительницей главной роли и продюсером будущего экшн-триллера Nar.

Действие фильма развернется в Латинской Америке. Главная героиня — подбитая военная женщина-пилот (Суэнк), из-за падения самолета попавшая в самый центр вражеской территории. Она ранена и ее шансы на выживание стремительно приближаются к нулю, но неожиданно в джунглях она встречает незнакомца, который утверждает, что является частью обширной шпионской сети, получившей задание обеспечить безопасность героини. Слово NAR является аббревиатурой словосочетания Non-conventional Assisted Recovery — это название реальной программы Министерства обороны США по возвращению своих солдат из плена.

Режиссером проекта выступит Грег Куидар, автор фильма «Транс-Пекос». Он также написал сценарий картины в соавторстве с Клинтом Бентли.

Суэнк известна в первую очередь по ролям в фильмах «Малышка на миллион» Клинта Иствуда и «Парни не плачут» Кимберли Пирс, за которые она была удостоена премии «Оскар». В данный момент ее можно увидеть в драматическом сериале «Аляска Дэйли».

Продюсерская компания WME International уже приступила к поиску дистрибьюторов Nar. Съемки начнутся осенью 2023 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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