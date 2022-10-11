«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю

Николае / Nicolae (Франция, 2022)

Первая картина в подборке — это социальный эксперимент, который провели в Румынии. Здесь в небольшой деревне попытались на время воскресить Николае Чаушеску. Диктатор становится голограммой и вновь врывается в жизни людей. Многие из них застали годы его правления и по-разному запомнили тот период. Фильм исследует память и пытается увидеть, насколько над людьми нависает тень диктатора даже спустя столько лет. Самым интересным в исследовании становится его сопричастность с сегодняшним днем. Мы наблюдаем за современниками и их неоднозначным восприятием такого сложного периода. И они нас не разочаровывают, ведь никто из участников не остается равнодушным к фигуре Чаушеску.

Николае

Поверни свое тело к солнцу / Turn Your Body to the Sun (Голландия, 2022)

Еще одно путешествие в прошлое. На этот раз перед нами история Саны, которая пытается отыскать информацию об отце. Он был солдатом Советской армии и в годы Второй мировой оказался в плену у фашистов. Попытка женщины оживить и понять человека, а также лучше узнать саму себя перерастает в нечто большее. Картина не ограничивается историей одного человека и благодаря найденным архивным записям дает голос миллионам людей. Касается режиссер и сталинских репрессий, поднимая неудобные для многих вопросы.

Поверни свое тело к солнцу

Время для осмотра / Visiting Time (Иран, 2022)

Кинематограф Ирана, пускай и маленький, сейчас невероятно интересен. Особенно после приговора Джафара Панахи и продолжающейся жестокой цензуры в стране. Главный герой короткометражки — будущий эмигрант. Он надеется отправиться к своим родственникам, которые недавно пересекли границу и покинули Иран. Но перед этим ему нужно решить вопросы своего имущества и вновь столкнуться с сомнениями. В фильме получится увидеть быт и жизнь людей в Иране, а также поразмышлять о проблемах эмиграции. В финале история становится еще сложнее и оказывается связана с реальной трагедией.

Время для осмотра

Разговоры о важном / The Inspection (Франция, 2021)

Главная героиня — школьная учительница истории, которую вызывает на неожиданную беседу инспектор образования. Самой острой темой их обсуждения будет холокост. Это короткометражка о понимании друг друга и тяжести признания собственных ошибок. Все держится на двух актерах, играющих в словесный пинг-понг и не до конца осознающих масштабы разговора. Сюжет оказывается универсальным и отлично ложится на проблемы преподавания в любой европейской стране. Особенно важным становятся личные взгляды и суждения о прошлом, которые не всегда осознанно транслируют преподаватели.

Разговоры о важном

Безымянная кошка / No Name Cat (Республика Молдова, 2022)

Еще одно запечатление сталинских репрессий. На этот раз глазами кошки, которая наблюдает за страшной трагедией. Людей насильно переселяют из их молдавской деревни и лишают привычного дома. В его основу легли реальные воспоминания участников тех событий. Животное оказывается здесь лишь способом увидеть ужас со стороны и немного эмоционально отстраниться от происходящего на экране. Но даже в такой форме это очень жестокий мультфильм, показывающий, как хрупка жизнь и как мало порой мы можем в ней контролировать.

Безымянная кошка

Ванлав / Oneluv (Россия, 2022)

Сюжет рассказывает о жизни молодой пары, в квартиру которой врываются непонятные мужчины. Они вносят разлад в и без того хрупкие отношения, разрушая быт семьи. Это рисованный мультфильм, выполненный в немного психоделическом стиле. Сама история держится на ярких гротескных образах незнакомцев и иллюстрирует агрессию, накопившуюся в обществе.

Ванлав

Ночной поезд / Night train (Франция, 2021)

Очень небольшой, но трогательный короткометражный мультфильм. Такой же стремительный, как и поезд, в котором едет главная героиня. Она наблюдает вечерний пейзаж из вагона и погружается в собственные размышления. Их прерывает случайная и неожиданная встреча. В этом проекте выделяется рисованная анимация. Ей удается очень точно передать ощущение окружающей ночи и поймать мелькающие пейзажи, часто растворяющиеся в темноте за окном.

Ночной поезд

Вертикальная тень / Vertical Shadow (Чили, 2022)

Взгляд изнутри на чилийский дом-муравейник. Преимущественно в нем поселились мигранты, жизнь которых и так полна трудностей. Квартиры размером 17 квадратных метров нельзя назвать маленькими, в них буквально нет места. Камера берет ракурс с входной двери и захватывает почти все пространство комнат. Но и в таких условиях люди продолжают находить поводы для радости. В этой короткометражной картине запечатлели еще более тяжелый период — пандемию. 1,5 тысячи человек оказались заперты в этом монструозном здании. Авторы очень точно смогли передать масштаб дома благодаря съемкам с дронов и найти отличный финал, закольцовывающий рассказанные истории.

Вертикальная тень

Хайме / Jaime (Бельгия, 2022)

Одна из самых интригующих концепций. Перед нами попытка показать мир глазами молодого человека, который большую часть жизни находился под присмотром в психиатрической лечебнице. Фильм представляет собой набор интервью. В них ему удается рассказать о себе и открыться людям, поделившись с ними своими мыслями, переживаниями, надеждами и страхами. «Хайме» (так зовут главного героя) — это безумно трогательная короткометражка. Создателям удалось найти правильные эмоции в записанных разговорах и не вызывать банальную жалость при взгляде на своего героя. Он оказывается таким же, как и мы, просто прошедшим другой путь.

Хайме

Выход (Великобритания, Россия, 2022)

Очень одинокая история, пропитанная меланхолией и невероятно красивыми видами. Главный герой отправляется на безлюдное побережье российской Арктики. Здесь ему предстоит жить в полуразрушенной хижине в ожидании настоящего чуда. В этой короткометражке самым интересным оказывается не человек, а окружающая нас природа. Она холодная и недружелюбная, не дает поблажек и предельна сурова к гостям. Завораживает здесь сама сложность задумки. Отправиться в Арктику, чтобы снять небольшую и почти молчаливую картину. Одно это уже выглядит настоящим подвигом.

Выход

Над уровнем моря (Россия, 2022)

Эта картина объединила в себе истории нескольких женщин из разных стран, которые живут на разных берегах Каспийского моря. У каждой из них своя судьба, связанная с борьбой. Они по-разному видят счастье и свой путь его достижения, но все сражаются за свои права и сталкиваются с жестоким мужским миром. Героини полностью отдают себя и готовы идти до конца, отстаивая свои принципы и взгляды, пытаются помочь окружающим им людям и даже животным. Эти сюжеты одновременно и страшные, и воодушевляющие. Они переполнены невероятной энергией — и все равно оставляют эмоциональные раны. С другой стороны, эти истории не только о силе женщин, но и о другой культуре с сильным религиозным окрасом.