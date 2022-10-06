Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дикий мужчина" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Появился отрывок с Сорвиголовой из сериала «Женщина-Халк»

Появился отрывок с Сорвиголовой из сериала «Женщина-Халк»

6 октября 2022 16:31
Появился отрывок с Сорвиголовой из сериала «Женщина-Халк»

В представленном фрагменте показали экшен-сцену на крыше.

В преддверии восьмого эпизода «Женщины-Халка: Адвокат», где состоялось долгожданное появление Сорвиголовы в исполнении Чарли Кокса, в программе Entertainment Tonight показали эксклюзивный отрывок из новой серии. В продемонстрированном экшен-фрагменте изображена потасовка между зеленокожей Дженнифер Уолтерс и ловким Дьяволом Адской кухни.

Как уже неоднократно намекали в тизерах, у слепого адвоката-ниндзя будет обновленный желто-красный костюм, приближенный к классическим комиксам. Это же касается и героини Татьяны Маслани — в моменте на крыше многоэтажной автопарковки она облачена в созданный на заказ супергеройский спандекс. Заканчивается отрывок эффектным акробатическим номером Мэтта Мердока, спустившегося через этажи при помощи наработанных навыков городского паркура.

Уже доступная для просмотра предпоследняя серия юридической комедии Marvel Studios довольно насыщена на события. Помимо Сорвиголовы, в эпизоде дебютирует персонаж в облачении лягушки по прозвищу Попрыгун. Для Кокса это будет второе появление в MCU после его камео в «Человеке-пауке: Нет пути домой» и первое в боевом обмундировании со времен оригинального сериала, выходившего на Netflix.

Финал «Женщины-Халка» выпустят на сервисе Disney+ ровно через неделю, 13 октября.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» 11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» Читать далее 3 октября 2022
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Читать далее 5 октября 2022
Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон Требуем продолжения: 7 российских сериалов, которым нужен второй сезон Читать далее 7 октября 2022
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Читать далее 3 октября 2022
Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Читать далее 4 октября 2022
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Читать далее 6 октября 2022
Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Читать далее 6 октября 2022
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Читать далее 2 октября 2022
Тест: какой ты вампир из кино? Тест: какой ты вампир из кино? Читать далее 6 октября 2022
От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет Читать далее 3 октября 2022
Related video