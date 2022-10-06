Появился отрывок с Сорвиголовой из сериала «Женщина-Халк»

В преддверии восьмого эпизода «Женщины-Халка: Адвокат», где состоялось долгожданное появление Сорвиголовы в исполнении Чарли Кокса, в программе Entertainment Tonight показали эксклюзивный отрывок из новой серии. В продемонстрированном экшен-фрагменте изображена потасовка между зеленокожей Дженнифер Уолтерс и ловким Дьяволом Адской кухни.

Как уже неоднократно намекали в тизерах, у слепого адвоката-ниндзя будет обновленный желто-красный костюм, приближенный к классическим комиксам. Это же касается и героини Татьяны Маслани — в моменте на крыше многоэтажной автопарковки она облачена в созданный на заказ супергеройский спандекс. Заканчивается отрывок эффектным акробатическим номером Мэтта Мердока, спустившегося через этажи при помощи наработанных навыков городского паркура.

Уже доступная для просмотра предпоследняя серия юридической комедии Marvel Studios довольно насыщена на события. Помимо Сорвиголовы, в эпизоде дебютирует персонаж в облачении лягушки по прозвищу Попрыгун. Для Кокса это будет второе появление в MCU после его камео в «Человеке-пауке: Нет пути домой» и первое в боевом обмундировании со времен оригинального сериала, выходившего на Netflix.

Финал «Женщины-Халка» выпустят на сервисе Disney+ ровно через неделю, 13 октября.