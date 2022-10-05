Отзывы о сериале «Надвое» с Александром Петровым и Данилой Козловским

Позавчера в онлайн-кинотеатре more.tv состоялась премьера нового сериала Валерия Тодоровского «Надвое», главные роли в котором сыграли Данила Козловский и Александр Петров. История о лучших друзьях, чья жизнь навсегда меняется после командировки, не вызвала особого энтузиазма у российской прессы. Ниже приведены выдержки из рецензий СМИ на первые два эпизода:

Максим Ершов, Film:

«Сериал Тодоровского не открывает никаких новых рубежей в жанре, а позволяет поностальгировать по беззаботным временам, оторванным от современной реальности. Возможно, после двух неторопливых эпизодов «Надвое» разгонится, но революционных изменений ждать не стоит».

Екатерина Алексеева, Intermedia:

«Надвое» — проект в снова набирающем популярность жанре медленного кино, которое хорошо знакомо тем, кому за 40, но немного шокирует юных зрителей».

Алексей Хромов, DTF:

«Наверное, наиболее точно «Надвое» можно определить как «одноразовый». Сериал получился не раздражающей простой романтической комедией с приятными героями и множеством неплохих текстовых шуток».

Сергей Ефимов, Сериалы Комсомольской правды:

«Надвое» — это бессюжетное, неторопливое и лиричное исследование тончайших колебаний эфира в отношениях мужчины и женщины. Наблюдая за Костей и Ирой, за Саней и Настей, мы наблюдаем и себя, свою жизнь».

Елена Зархина, Газета:

«Ровно так, как герои сериала пытаются балансировать между двумя городами и жизнями, новый проект Валерия Тодоровского (бесспорно, потрясающего режиссера) пытается держать равновесие на хрупкой конструкции сюжета, держащегося, по сути, на одной только мысли: как выбраться из любовного треугольника с минимальным ущербом для всех его участников. Здесь нет каких-то особых глубин».

Третий эпизод «Надвое» выйдет 10 октября.