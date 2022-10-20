Желчный Том Хэнкс меняется к лучшему в трейлере семейного фильма «Мужчина по имени Отто»

Студия Sony Pictures презентовал первый официальный трейлер духоподъемной семейной трагикомедии «Мужчина по имени Отто», главную роль в которой сыграл двукратный обладатель премии «Оскар» Том Хэнкс. Картина является голливудским ремейком шведской ленты «Вторая жизнь Уве», основанной на одноименном романе Фредерика Бакмана.

Главный герой истории — одинокий вдовец по имени Отто (Хэнкс). У центрального персонажа очень сложный характер, а потеря жены еще сильнее усугубила ситуацию. Любитель поучать внезапно сталкивается с теми, кто может растопить его сердце. Рядом с домом Отто внезапно селится молодая пара с двумя маленькими дочками. Постепенно уже поставивший на себе жирный крест пожилой ворчун проникается симпатией к новым соседям, так что к нему возвращается былой интерес к жизни.

Снял фильм режиссер Марк Форстер («Кристофер Робин», «Волшебная страна»), сценарий написал топовый голливудский автор Дэвид Маги («Жизнь Пи», «Мэри Поппинс возвращается»). В остальной актерский состав вошли Мануэль Рульфо, Рэйчел Келлер, Камерон Бриттон, Майк Бирбилья, Келли Ламор Уилсон и Жозефина Линдегор.

Мировая премьера фильма состоится 25 декабря, а широкий кинотеатральный релиз намечен на 13 января 2023 года.