Анджелина Джоли сыграет легендарную оперную певицу Марию Каллас в байопике «Мария»

Актриса обещает с уважением отнестись к наследию одной из величайших певиц XX века.

Анджелина Джоли исполнит главную роль в следующем проекте чилийского режиссера Пабло Ларраина. Будущая картина получила название «Мария». Она будет посвящена жизни известной оперной певицы Марии Каллас. Согласно опубликованному логлайну, это «бурная, красивая и трагическая история жизни величайшей оперной певицы мира, в которой зрителям предстоит пережить и переосмыслить последние дни ее жизни, проведенные ею в Париже 1970-х годов». Сценарий фильма написал Стивен Найт, ранее работавший над «Спенсер», «Острыми козырьками» и «Морем соблазна».

Сама Джоли по поводу фильма говорит следующее:

«Я очень серьезно отношусь к той ответственности, которую возлагает на меня великое наследие Марии. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы справиться с этой задачей. Пабло Ларраин — режиссер, которым я давно восхищаюсь. Возможность поработать с ним над фильмом по сценарию Стивена Найта — это мечта, ставшая реальностью».

Ларраин в первую очередь известен как режиссер номинированного на «Оскар» фильма «Нет», а также картины «Джеки» с Натали Портман и мини-сериала «История Лизи» с Джулианной Мур.

Каллас — одна из самых известных оперных певиц XX века. Она родилась на Манхэттене, но свое оперное образование получила в Греции. После этого певица переехала в Италию, центр мирового оперного искусства, где ее непревзойденный голос быстро завоевал сердца всех слушателей. На протяжении долгих лет Кллас боролась с прогрессирующей близорукостью, из-за которой она почти ослепла, и многочисленными скандалами, связанными с ее личной и профессиональной жизнью.