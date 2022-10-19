Люк Эванс и Михил Хёйсман берутся за рискованную миссию в трейлере сериала «Эхо-3»

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил трейлер предстоящего сериала «Эхо-3» с Люком Эвансом («Хоббит: Битва пяти воинств») и Михилом Хёйсманом («Бортпроводница») в главных ролях.

Шоу основано на романе-бестселлере писателя Амира Гутфренда. Главные герои — два морских пехотинца, которые решили отравиться на опасную спасательную миссию в Южную Америку после того, как местные боевики взяли в заложники их близкого человека. Трейлер начинается со цены, в которой отчаявшийся Бэмби (Эванс) пытается связаться со своей пропавшей сестрой Эмбер (Джессика Коллинз) с помощью радио. После этого нам показывают, как Эмбер попала в плен во время поездки в Венесуэлу. Бэмби обращается к своему сослуживцу и мужу девушки Принцу (Хёйсман) с просьбой помочь спасти ее. Ролик дает понять, что в сериале покажут, как США проводят тайные операции в странах третьего мира, а также как такая политика сказывается на личной жизни военнослужащих.

Режиссер шоу — лауреат Венецианского кинофестиваля Пабло Траперо. Среди его самых известных работ значатся комедийная драма «Мир крановщика», криминальные триллеры «Клан» и «НольНольНоль». Сценаристом сериала выступил обладатель премии «Оскар» Марк Боал, автор «Повелителя бури», «Цели номер один» и «Тройной границы».

Премьера «Эхо-3» состоится на Apple TV+ 23 ноября.