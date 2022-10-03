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Киноафиша Новости Людмила Артемьева объяснила свой уход из «Сватов»

Людмила Артемьева объяснила свой уход из «Сватов»

3 октября 2022 14:22
Людмила Артемьева объяснила свой уход из «Сватов»

Актриса ушла из популярного сериала из-за нехватки времени.

Людмила Артемьева, исполнившая роль Ольги в популярном сериале «Сваты», рассказала о своем решении покинуть проект.

Артистка исполняла одну из центральных ролей в шоу на протяжении шести сезонов, но во время съемок седьмого сезона неожиданно объявила, что вынуждена уйти из «Сватов». С тех пор среди фанатов ходило много слухов о причинах решения Артемьевой: некоторые говорили, что у актрисы случился конфликт с командой на съемочной площадке, другие предполагали, что ее не устроили размеры гонораров.

Ситуацию усугубляло и то, что актриса стала далеко не первым членом актерского состава, который внезапно покинул проект. Так, Николай Добрынин, исполнитель роли Буханина, ушел из сериала из-за постоянных насмешек коллег, равно как и Анатолий Васильев, сыгравший Ковалева.

Однако в свежем интервью для сайта vokrug.tv Артемьева сказала, что причиной ее ухода стала банальная занятость в других проектах. Сериал «Сваты» растянулся на долгие семь сезонов, общее время производство которых составило чуть менее 13 лет. К тому же, съемки последнего сезона шли еще дольше обычного из-за эпидемии коронавируса. Сама Артемьева тем временем должна была жертвовать многими другими проектами ради работы на «Сватах», что актрису совсем не устраивало. При этом она отметила, что благодарна команде сериала за долгие годы дружбы и плодотворной работы.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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