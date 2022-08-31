Меню
31 августа 2022
Во «Фьюриосе» будут раскрыты загадки, обозначенные в «Безумном Максе: Дорога ярости»
По словам Джастина Лонга, Кевин Смит работает над сиквелом «Бивня»
Чем заканчивается 13-й сезон «Реальных пацанов»?
Режиссер Райан Джонсон подчеркнул, что он очень гордится «Звездными войнами: Последние джедаи»
Появился первый кадр из фильма «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом
Потенциальный второй сезон «Милых обманщиц: Первородный грех» будет посвящен новым тайнам
5 легких фильмов для просмотра с друзьями
Альпинисты выживают под натиском смертоносной бури в трейлере триллера «Вершина страха»
«На страже пляжа»: о чем сериал и где проходили съемки
«Дом Дракона»: Милли Олкок была обескуражена, впервые встретившись с Эммой Д’Арси
Сверхъестественные узы: появился очередной трейлер сериала «Винчестеры»
ЦРУ ищет новые способы манипулирования сознанием в трейлере триллера «МК-Ультра»
Майкл Джексон хотел сыграть Морфея в экранизации «Песочного человека»
Юлия Хлынина: где еще снималась звезда сериала «Елизавета»
Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel
«Дом Дракона»: какие драконы фигурируют в сериале?
Модель и звезда фильма «Треугольник печали» Чарлби Дин умерла в возрасте 32 лет
Николас Кейдж сыграет в комедии студии A24 «Сценарий мечты»
Netflix объявил даты релиза «Белого шума», «Бардо» и ряда других фильмов
Тест: кто ты в мире «Властелина колец»?
Режиссер Джордан Пил может взяться за сиквел «Нет»
Хью Джекман испытывает семейные проблемы в трейлере драмы «Сын»
30 августа 2022
8 фильмов и сериалов, похожих на «Дом Дракона»
Общие сборы франшизы «Мир Юрского периода» превысили $6 млрд
Драма «Рэймонд и Рэй» с Юэном Макгрегором и Итаном Хоуком получила дату премьеры
Звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграет в антиутопическом триллере
Сотый фильм Лиама Нисона «Марлоу» выйдет в декабре
О чем сериал «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным?
Стал известен сюжет фильма «Долгожданный рассвет» с Уиллемом Дефо, Лили Джеймс и Джо Кири
Канал The CW меняет стратегию: меньше подростковых драм, больше ситкомов и процедуралов
Кто сыграл главные роли в сериале «Контейнер»?
Скандальный телеграм-канал и танцы в стиле стрип: за кадром сериала «Жизнь по вызову»
Четвертая часть «Полицейского из Беверли-Хиллз» получила официальное название
Отзывы о фильме «Самаритянин»: хороший боевик, но посредственная супергеройская история
Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний»
Пэдди Консидайн: где еще снимался исполнитель роли Визериса в «Доме Дракона»
Завершились съемки первого сезона сериала по видеоигре Twisted Metal
Дженнифер Коннелли сыграет с Джоэлом Эдгертоном в сериале «Темная материя»
Война охватывает Вестерос в трейлере третьего эпизода «Дома Дракона»
Появились новые кадры из сиквела «Достать ножи»
Страшные тайны Disney: 5 шокирующих фактов, после которых любимые мультфильмы уже никогда не будут прежними
Тесса Томпсон и Джозеф Гордон-Левитт снимутся в научно-фантастическом триллере «Эш»
Дэниэл Рэдклифф покоряет эстраду в трейлере байопика «Странный: История Эла Янковича»
29 августа 2022
Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое
Кто сыграл ведущие роли в сериале «Зверобой»?
Кэтрин Хайгл: интересные факты о звезде «Анатомии страсти» и «Немножко беременна»
От «Эйфории» до «Солнцестояния»: лучшие фильмы и сериалы студии A24
Не только «Майор Гром»: лучшие фильмы и сериалы в карьере Тихона Жизневского
Руководство Warner Bros определилось с продюсером, который возглавит киновселенную DC
Netflix представил тизер и постер финального сезона сериала «Манифест»
Будет раскрыто всё: вышел тизер пятого сезона «Йеллоустоуна»
О чем анимационный сериал «Первобытный?
Павел Прилучный женился на коллеге по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян — пара устроила пышную свадьбу
«Дом Дракона»: путь Милли Олкок к роли Рейниры Таргариен
5 новых комедийных сериалов, которые помогут пережить расставание с летом
Сериал «Наследие»: где проходили съемки и кто сыграл главные роли
О чем сериал «Истории ходячих мертвецов»?
Опальный солдат поступает на службу в секретную организацию в трейлере боевика «Секция восемь»
Дженсен Эклс появился в новом трейлере сериала «Винчестеры»
Маргарите Тереховой — 80: на Первом канале вышел посвященный актрисе выпуск шоу «Сегодня вечером»
Крис Пратт договаривается о съемках во втором сезоне сериала «Список смертников»
Эзра Миллер встретился с руководством Warner Bros Discovery, чтобы обсудить будущее «Флэша»
«Это маленькая жизнь, которой я закрываю гештальт школьной дружбы»: эксклюзивное интервью с Маргаритой Дьяченковой
Режиссером новой «Фантастической четверки» станет постановщик сериала «Ванжа/Вижн»
5 надоевших клише, которые до сих используют в фильмах
28 августа 2022
Джоан Роулинг объяснила свое отсутствие в спецвыпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя»
Сериал «Дом Дракона» продлен на второй сезон
Логика вышла из чата: как могли закончиться 5 популярных фильмов, если бы герои как следует подумали
27 августа 2022
Не только «Игра Престолов»: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал
Тест: на какой ситком похожа твоя жизнь?
10 сериалов, которые изменят ваше представление о турецком кинематографе
26 августа 2022
7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года
Россияне выбрали самого сексуального актера и любимый жанр кино
Девушка сбегает из психбольницы в трейлере фэнтезийного триллера «Мона Лиза и кровавая луна»
Сиквел «Годзиллы против Конга» обзавелся новым синопсисом
«Капкан на судью»: сюжет сериала и актерский состав
Джон Хэмм расследует пропажу шедевра живописи в трейлере комедии «Сознавайтесь, Флетч»
Экранизация романа Стивена Кинга «Жребий Салема» лишилась даты релиза
Объявлена дата премьеры сериала «Русалки» с Иевой Андреевайте
Можно ли смотреть «Дом Дракона», не зная содержания «Игры престолов»?
Романтическая сага Тессы и Хардина продолжится: к выходу готовится фильм «После всего»
8 прекрасных фильмов про отношения, которые могут заменить сеанс у психолога
Майлз Теллер снимется в новом фильме Скотта Дерриксона
Появился тизер-постер сериала «Игры на выживание 2»
Кейт Бланшетт познает время, музыку и бытие в трейлере фильма «Тар»
Что посмотреть на выходных: Том Круз, стильный хоррор от создателя «Прочь» и другие новинки этой недели
Адам Драйвер и Грета Гервиг сталкиваются с воздушнотоксическим явлением в тизере «Белого шума»
Сериал «Академия «Амбрелла» продлен на четвертый и заключительный сезон
25 августа 2022
Экранизацию видеоигры BioShock снимет режиссер «Голодных игр» Френсис Лоуренс
Джеффри Дин Морган получил роль в четвертом сезоне «Пацанов»
К выходу готовится книга Николая Наумова «Последний реальный пацан»
Вы не поверите: 7 неожиданных романов Голливуда, о которых никто не знал
Юэн Макгрегор исполнит ведущую роль в сериале по роману «Джентльмен в Москве»
«ИП Пирогова»: интересные факты о создании сериала
«Закрыть гештальт»: отзывы критиков о сериале
Джун сходится лицом к лицу с Сереной в трейлере пятого сезона «Рассказа служанки»
Сериал «Сообщество» получит продолжение в формате полнометражного фильма
Мэтт Смит: лучшие роли в карьере актера
Симу Лю сыграет с Дженнифер Лопес в научно-фантастическом триллере «Атлас»
Кристиан Слэйтер сыграет злодея Мульгарата в сериале «Хроники Спайдервика»
Не только «Дом Дракона»: где еще снималась Оливия Кук
Начались съемки триллера «Синдром» с Кириллом Кяро и Оксаной Акиньшиной
Барби Феррейра покидает сериал «Эйфория»
Переосмысление «Восставшего из ада» обзавелось датой релиза и первым тизером
Джейсон Момоа показывает свое волшебное царство в трейлере семейного фэнтези «Страна снов»
Студия Warner Bros перенесла релиз «Аквамена 2» и «Шазама! 2»
Сэм Мендес признается в любви к кино в трейлере фильма «Империя света»
Жуткая Наоми Уоттс пугает детей в трейлере триллера «Спокойной ночи, мамочка»
Disney+ выпустил первый трейлер игрового ремейка «Пиноккио» с Томом Хэнксом
Масштабное, смелое и великолепное зрелище: появились первые отзывы о сериале «Властелин колец: Кольца власти»
24 августа 2022
Любовь зла: 5 фильмов о токсичных отношениях
Стивен Грэм снимется в историческом сериале о боксе от создателя «Острых козырьков»
Сериал «Ради всего человечества»: что известно о четвертом сезоне
Джон Бойега заявил, что не вернется в «Звездные войны»
Начались съемки ремейков «Дома у дороги» и «Рыжей Сони»
Джемма Артертон: лучшие роли в карьере актрисы
Ярко и со вкусом: рассказываем, как прошел X фестиваль короткометражного кино «Короче»
Вышел тизер-трейлер фантастического фильма «Сверхъестественное. Знаки»
Бывшие звезды ситкомов получают второй шанс в трейлере сериала «Перезапуск»
Влюбленные сражаются за свое счастье в трейлере фильма Тайлера Перри «Блюз джазмена»
В новой «Планете обезьян» ведущую роль исполнит Оуэн Тиг
Фантастический фильм Зака Снайдера «Мятежная Луна» получит сиквел
«Их собственная лига»: какие события легли в основу сериала
Вышел тизер расширенной версии «Человека-паука: Нет пути домой»
В разработку запущен сериал о Кинг Конге
Начались съемки фильма «Я — богиня» с Александрой Бортич в главной роли
Клоун Арт снова убивает в трейлере фильма ужасов «Ужасающий 2»
Пол Радд появится в третьем сезоне «Убийств в одном здании»
23 августа 2022
Вселенная «Бэтмена» в безопасности: Мэтт Ривз подписал долгосрочный контракт с Warner Bros
До премьеры чуть больше недели: вышел новый трейлер «Властелина колец: Кольца власти»
«Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона»
Сериал «Дылды»: отзывы критиков и рядовых зрителей
«Мажор» с Павлом Прилучным: будет ли пятый сезон?
Фильмы и сериалы про драконов
Коротко и по делу: 8 лучших работ X фестиваля кино «Короче»
Объявлены победители десятого фестиваля короткометражного кино «Короче»
Хоррор в общественном туалете: о чем фильм «Великолепный»
Третий сезон «Королевства» Ларса фон Триера получил вступительную заставку и новые постеры
Изабель Фурман: где еще снималась звезда хорроров «Дитя тьмы»
Бизнесмен Павел Прилучный руководит эскорт-агентством в трейлере сериала «Жизнь по вызову»
Российский постапокалиптический сериал «Наследие»: сюжет и отзывы
В лабиринте событий: 5 фильмов, которые фантастически играют с хронологией
Sony готовит экранизацию видеоигры «Жизнь после»
Егор Кончаловский: лучшие фильмы в карьере режиссера
Нил Гейман объяснил, почему «Песочному человеку» не гарантирован второй сезон
Начались съемки четвертого сезона «Пацанов»
Кровавая гражданская война за Железный трон: вышел очередной трейлер «Дома Дракона»
22 августа 2022
Сиквел «Достать ножи» получил дату релиза и первый кадр
Стартовали съемки нового сезона детективного сериала «Ищейка»
Роман Маякин: 5 лучших ролей в карьере актера
Почему «Лучше звоните Солу» не получит седьмой сезон?
Вэл Килмер: 10 интересных фактов о жизни и карьере актера
Татьяна Маслани: где еще снималась звезда сериала «Женщина-Халк»
Вуди Харрельсон и Лора Линни сыграют в драме «Солнечное побережье»
Начались съемки «Холопа 2» с Милошем Биковичем и Аглаей Тарасовой
«Дом Дакона»: что показали в первой серии спин-оффа «Игры престолов»
Начались съемки сериала «Несломленная» о жертвах скопинского маньяка
Слух: Джоан Роулинг готовит телевизионный спин-офф «Гарри Поттера»
Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях
Создатели «Кобры Кай» работают над спин-оффом «Выходного дня Ферриса Бьюллера»
Сценарий «Сокровища нации 3» готов, создатели ждут возвращения Николаса Кейджа
Элайджа Вуд получил роль во втором сезоне «Шершней»
HBO показал первые отрывки из сериала «Одни из нас»
Netflix выпустил бонусную серию «Песочного человека
Вышел новый тизер-трейлер сериала «Кумир» с Лили-Роуз Депп
Райан Гослинг присоединится к Марго Робби в перезапуске «Одиннадцати друзей Оушена»
21 августа 2022
Тест: мрачный DC или забавный Marvel – на какую киновселенную похожа твоя жизнь?
20 августа 2022
Спорим, не отличите: 10 российских актеров, которые очень похожи на их голливудских коллег
19 августа 2022
Джон Бернтал противостоит суровому миру в трейлере сериала «Американский жиголо»
Аарон Пол: 10 интересных фактов о звезде «Во все тяжкие» и «Мира Дикого Запада»
Появились первые кадры из многосерийного вестерна «Англичанка» с Эмили Блант
Новый фильм студии A24: вышел трейлер драмы «Твари божьи» с Эмили Уотсон и Полом Мескалом
Социальная драма с Глебом Калюжным: о чем сериал «Новенький»
Сергей Светлаков работает над комедийным сериалом «Дело о пропавшей деревне»
Пиротехника, любовь и отверженность: о чем фильм «Все ненавидят Йохана
Стало известно, когда состоится цифровой релиз «Топ Гана: Мэверик» с Томом Крузом
Семейная поездка оборачивается кошмаром в трейлере хоррора «Не говори никому»
Энтони Хопкинс запускает NFT-коллекцию, вдохновленную его лучшими ролями в кино
Имоджен Путс: лучшие фильмы в карьере британской актрисы
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «Игре престолов» до нового сериала Marvel
Билл Найи стремится к полноте бытия в трейлере новой версии «Жить»
Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски снимет фильм о еще одном искусном киллере
«Энола Холмс 2» обзавелась датой премьеры и первыми кадрами
Уиллем Дефо, Лили Джеймс и Джо Кири сыграют в итальянской инди-драме Finalmente L'alba
«Воцарится пламя»: вышел финальный трейлер сериала «Дом Дракона»
18 августа 2022
Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях
Модель и волейболистка Анастасия Стежко: кто сыграл Леру в сериале «Дылды»
Ковбои Итан Хоук и Педро Паскаль: появились фото со съемок нового фильма Педро Альмодовара
Майкл Шеннон и Бойд Холбрук пополнили звездный актерский состав фильма «Байкеры»
«Хороший доктор» Фредди Хаймор: лучшие роли в карьере актера
Читать все равно придется: лучшие новые сериалы по мотивам книг
Комикс по фильму «Брат» Алексея Балабанова представят в Екатеринбурге
«Лена и справедливость»: о чем фильм, где проходили съемки и кто сыграл главные роли
Видео: Зендея смеется и веселится в подборке неудачных дублей со съемок «Эйфории»
Ангелина Поплавская: где еще снималась звезда сериала «Дылды»
Диана Спенсер в центре внимания: доступны отзывы о документальном фильме «Принцесса»
Кто является Большой мышью в корейском сериале «Болтун»?
Две девушки стремятся добиться признания в трейлере фэнтезийного сериала «Академия вампиров»
Автор «Мира Дикого Запада» рассказала, как ее восприятие человечества повлияло на четвертый сезон
Эмма Робертс открывает настоящую любовь в трейлере ромкома «Ирония судьбы в Голливуде»
Сериал «Женщина-Халк» создавался под влиянием «Дряни» и «Лучше звоните Солу»
По данным СМИ, «Призрачный патруль» с Джеффом Бриджесом и Райаном Рейнольдсом получит сиквел
«Закрыть гештальт»: о чем сериал и кто сыграл главные роли
Зак Эфрон нелегально переправляет выпивку во Вьетнам в трейлере военной драмы «За пивом!»
Семейка Аддамс от Тима Бертона: вышел первый трейлер сериала «Уэнсдэй»
17 августа 2022
Появились первые кадры с Кейли Куоко и Питом Дэвидсоном из ромкома «Знакомство с милашкой»
Светлана Устинова: лучшие фильмы и сериалы при участии актрисы
Куин Латифа защищает свою семью в трейлере триллера «Конец дороги»
Не только «Дылды»: где еще сыграла актриса Изабель Эйдлен
Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е
Флоренс Пью призывает не сводить «Не волнуйся, солнышко» к одной лишь сцене секса с Гарри Стайлсом
Судьба Т’Чаллы в киновселенной Marvel? В комиксах показали смерть Черной Пантеры
Морвет Кларк потеряла сознание, узнав, что ей дали роль во «Властелине колец: Кольца власти»
Виктор Цой в кино: актерские работы и воплощения в фильмах
Марк Уолберг сыграет в экшен-комедии «Семейный план»
Сериал «Властелин колец: Кольца власти» стартует с двух эпизодов и завершится до финала «Дома Дракона»
Новая семейка Аддамс: опубликованы свежие кадры из сериала «Уэнсдэй»
Появился первый кадр c Рэйчел Зеглер и Томом Блитом из «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах»
Сигурни Уивер помогает нуждающимся женщинам в трейлере драмы «Звоните Джейн»
Критики приятно удивлены: появились первые отзывы о сериале Marvel «Женщина-Халк»
Джонни и Дэниэл против Терри Сильвера: вышел трейлер пятого сезона «Кобры Кай»
16 августа 2022
Роберт Де Ниро сыграет две ведущие роли в гангстерской драме Барри Левинсона
Неудержимый Джош Дюамель грабит банки в трейлере фильма «Бандит»
Приквел «Джона Уика» об отеле «Континенталь» выйдет в 2023 году
Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию
Сериал «ИП Пирогова»: кто сыграл главные роли в «сладкой» российской комедии
Кто сыграл главные роли в сериале «Порт»
Канал ТНТ анонсировал девятый сезон «Реальных пацанов»
Андрей Кончаловский: лучшие фильмы выдающегося русского режиссера
Завершились съемки сериала «Азазель» по мотивам бестселлера Бориса Акунина
Сериал «Бывшие» завершится полнометражным фильмом — съемки уже начались
В онлайн-кинотеатре KION выйдет «Дикая роза» и другие знаменитые испаноязычные сериалы
«Пять дней после катастрофы»: какие реальные события легли в основу сериала
Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче»
Для Аннабелль Уоллис роль Грейс Шелби в «Острых козырьках» была личным вызовом
Сериал «Мир Дикого Запада» должен завершиться пятым сезоном
«Мир прекрасен и ужасен»: вышел первый тизер хоррор-сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
Появился первый кадр из сериала «Шантарам» с Шарли Ханнэмом
Десятая часть «Пилы» получила дату релиза
Эзра Миллер признался, что страдает от серьезных проблем с психическим здоровьем
Виола Дэвис пополнила актерский состав «Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах»
Джонни Депп выступит режиссером байопика об Амедео Модильяни
Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли
15 августа 2022
Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех
В «Джоне Уике 4» будет больше мифологии и ниндзя
«Песочный человек»: какие вопросы остались после первого сезона
10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое
Триллер «Вышка» возглавил отечественный прокат
Кто сыграл главные роли в сериале ТНТ «Бедный олигарх»
Том Холланд решил уйти из соцсетей, чтобы уберечь свое психическое здоровье
«Черная птица» с Тэроном Эджертоном: какие реальные события легли в основу мини-сериала
Евгений Дятлов: лучшие фильмы и сериалы при участии актера
Как быть с Эзрой Миллером: 5 способов вывести актера из киновселенной DC
Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»?
Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо»
Антология «Любовь. Смерть. Роботы» продлена на четвертый сезон
Карл Урбан готов сняться в сиквеле «Судьи Дредда»
Создатели «Очень странных дел» не собираются задействовать новых персонажей в финальном сезоне
Стало известно, когда выйдет «Кунг-фу Панда 4»
Вышел первый трейлер костюмированного сериала «Опасные связи»
Эмили Блант сыграет с Райаном Гослингом в фильме «Каскадер»
5 самых экранизируемых реальных личностей
14 августа 2022
Тест: угадай фильм о Гарри Поттере всего по одной волшебной вещице
Когда страхи реальны: 6 фильмов ужасов, основанных на фобиях
13 августа 2022
Новые конкуренты Серкана и Эды: 9 лучших турецких сериалов 2022 года
Главная тайна раскрыта: 14 фильмов о том, как найти свою любовь
12 августа 2022
Звезда «Бората 2» Мария Бакалова получила роли в фильмах Софии Копполы и Джерри Сайнфелда
«Бедный олигарх»: что за дворец фигурирует в сериале?
Дарья Пицик: что за актриса играет Лелю в сериале «Дылды»?
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории
Закари Куинто и другие: объявлен актерский состав 11 сезона «Американской истории ужасов»
Дуэйн Джонсон и все-все-все: доступны новые кадры из «Черного Адама»
Бойд Холбрук обещает, что «Индиана Джонс 5» потрясет зрителей
Одна из сестер Бронте: вышел трейлер байопика «Эмили» с Эммой Маккей
Новое переосмысление «Ромео и Джульетты»: появились новые кадры из фильма «Розалина»
Больше интергалактического хаоса: вышел трейлер шестого сезона «Рика и Морти»
Warner Bros может отменить фильм «Флэш» с Эзрой Миллером
Мишель Йео, Брайан Кокс и Стэнли Туччи пополнили актерский состав очередного фильма братьев Руссо
Тест: какая ты супергероиня из Marvel?
11 августа 2022
«Город на холме»: где проходят съемки сериала?
9 идей, которые американцы украли из русских фильмов
Слепец против Кано: вышел трейлер нового анимационного фильма по «Мортал Комбат»
Эмбер Мидфандер: где еще можно увидеть актрису, сыгравшую главную роль в «Добыче»
Работа над вторым сезоном сериала DC «Миротворец» идет по плану
Шокирующие фантазии и признания: вышел трейлер документального фильма об Арми Хаммере
Актерский состав сериала «Одни из нас» пополнился новыми исполнителями
Что не так с Эзрой Миллером: против звезды «Флэша» выдвинули новые обвинения
«Джокер 2»: что известно о сиквеле на данный момент
Рэйчел Вайс: 10 интересных фактов об актрисе
Во Франции собираются перезапустить «Фантомаса»
Алек Болдуин и Ольга Куриленко снимутся в шпионском экшен-триллере
Тимоти Шаламе в роли влюбленного каннибала: вышел первый тизер фильма «Целиком и полностью»
Джон Хэмм получил роль в третьем сезоне «Утреннего шоу»
Создатель «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» готовит новый сериал
«Джон Уик 4» будет самым продолжительным фильмом серии
Драма «Сын» с Хью Джекманом и Лорой Дерн обзавелась датой релиза
Появился первый кадр с Джонни Деппом в образе короля Людовика XV из фильма «Жанна Дюбарри»
Не узнать: как сейчас выглядят 12 актеров из культовых русских сериалов нулевых
10 августа 2022
Здравствуй, дерево: что нужно знать о сериале «Я есть Грут»
Аня Тейлор-Джой и Николас Холт попадают на зловещий пир в новом трейлере хоррора «Меню»
Лучшие фильмы Софии Бутеллы: где снималась алжирская красавица
Никаких больше супергероев: 6 фильмов и сериалов о простых смертных, основанных на комиксах
Эдгар Аллан По становится свидетелем ужасов в трейлере хоррора «Воронья лощина»
У режиссера «Добычи» есть планы на сиквел
Умный дом стремится убить группу студентов в трейлере хоррора «Марго»
Маргарет Куэлли и Джеральдин Вишванатан снимутся в первом сольном фильме Итана Коэна
Риелтор Сигурни Уивер влюбляется в своего старого знакомого в трейлере фильма «Хороший дом»
Появились первые кадры из пятого сезона «Кобры Кай»
Боевик «Добыча» стал рекордсменом стрим-сервиса Hulu
Идрис Эльба хотел бы сразиться с Суперменом в образе Бладспорта из «Отряда самоубийц»
Корабль Вуди Харрельсона терпит крушение в трейлере сатирического фильма «Треугольник печали»
Майя Хоук и Камила Мендес замышляют кое-что недоброе в трейлере комедии «Делать месть»
Не отходя от экрана: 12 фильмов, которые держат в напряжении от начала до конца
9 августа 2022
Драма Лауры и Массимо продолжается: вышел трейлере мелодрамы «Следующие 365 дней»
Тест: какое существо из Marvel твое тотемное животное?
Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон был вынужден отклонить роль в «Топ Гане: Мэверик»
Семейный фильм «Артек. Большое путешествие» получит продолжение
Антонио Бандерас, Джонатан Риз Майерс и Мелисса Лео снялись в боевике «Команда уборщиков»
Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик
В разработку запущен фильм на основе видеоигры Pac-Man
Даниэль Брюль сыграет с Полом Беттани в фильме об Энди Уорхоле
Будет ли «Джон Уик 5»? Режиссер Чад Стахелски рассказал о будущем франшизы
Том Круз и Кристофер МакКуорри планируют новые совместные проекты, включая мюзикл
Зази Битц вернется в «Джокере 2»
Как оформить кредитку без отказа и не залезть в долги
Альковные несуразицы мирового кинематографа
Кейли Куоко исполнит главную роль в сериале «Основано на реальных событиях»
У Ларса фон Триера выявили болезнь Паркинсона
Очень горячо: 6 актеров, которые начали свою карьеру с откровенных сцен
8 августа 2022
Кровавая охота на демонов начинается: вышел трейлер аниме-сериала «Человек-бензопила»
Джейсон Айзекс сыграет Кэри Гранта в биографическом мини-сериале «Арчи»
Энди Серкис выступит шоураннером сериала о мадам Тюссо
Тест: только истинный фанат сможет правильно закончить все 10 цитат из «Гарри Поттера»
Сериал «Песочный человек» будет продлен на второй сезон
Новых частей «Паранормального явления» и «Хэллоуина» ждать не стоит
Розарио Доусон анонсировала возрождение сериала «Каратель» с Джоном Бернталом
Дуэйн Джонсон опубликовал сцену после титров из мультфильма «Суперпитомцы»
Лашана Линч сыграет в байопике о Бобе Марли
Открой глаза: 5 фильмов, действие которых происходит во сне
Питеру Джексону не удалось поучаствовать в создании сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Дэйв Батиста снимется в фильме Netflix «Спущенные с привязи»
Новые претенденты на Железный трон: вышел свежий проморолик «Дома Дракона»
Дэнни Трехо сыграет Фернана Магеллана в историческом фильме «1521»
Джанкарло Эспозито претендует на роль Профессора Икс в киновселенной Marvel
7 августа 2022
Классический рецепт боевика: 11 моментов, которые есть в каждом фильме
6 августа 2022
5 сериалов, которые очень откровенно говорят на тему отношений
5 августа 2022
Тест: а ты готов к новой фазе Marvel?
Новый босс Warner Bros прокомментировал будущее фильмов DC
Что скрывает ложь: 5 фильмов о токсичных родителях
Уиллем Дефо получил роль в фильме «Мужчина в моем подвале»
Джеймс Франко сыграет Фиделя Кастро в инди-фильме «Алина кубинская»
Майя Хоук и Камила Мендес замышляют проучить своих обидчиков в тизере комедии «Делать месть»
Джоди Комер, Том Харди и Остин Батлер сыграют в фильме «Байкеры»
4 августа 2022
Леди Гага подтвердила свое участие в сиквеле «Джокера»
В производство запущен сериал «Дьявол в белом городе» с Киану Ривзом в главной роли
Брендан Глисон больше не хочет дружить с Колином Фарреллом в трейлере фильма «Банши Инишира»
Эллен Помпео сыграет в мини-сериале о супругах, которые удочерили странную девочку
Сложно поверить: эти 11 гениальных мультфильмов Disney провалились в прокате
Вышел трейлер российского триллера «Кто там?» со звездным актерским составом
Подошли к концу съемки финального сезона российского сериала «Естественный отбор»
Элизабет Мосс сыграет в мини-сериале от создателя «Острых козырьков»
Новый анимационный фильм о Гарфилде обзавелся датой релиза
Мужчина попадает на зловещую свиную ферму в трейлере черной комедии «Визг»
Сценарии сериала «Чужой» уже готовы
Джордж Маккэй раскрывает темные секреты уважаемого судьи в трейлере триллера «Я был там»
7 грядущих фильмов Марвел: что нас ждет в ближайшие три года?
Дональд Гловер и его друзья снова дома: вышел трейлер финального сезона «Атланты»
Актер и комик Пэттон Освальт рассказал, что Хлоя Чжао снимет сиквел «Вечных»
Александр Скарсгард и Джуди Грир снимутся в дебютном режиссерском проекте Майкла Шеннона
Стало известно, когда выйдет сиквел «Джокера»
3 августа 2022
Конор Макгрегор дебютирует в кино, сыграв с Джейком Джилленхолом в ремейке «Дома у дороги»
Джаред Лето и Джейми Ли Кертис получили роли в фильме «Особняк с привидениями»
Тест: ответь на 5 вопросов и получи важный киносовет
Сценаристы «Очень странных дел» начали работу над финальным сезоном
Российская комедия «Танцы на высоте!» выйдет в онлайн-кинотеатре KION
Студия Warner Bros. отменила выпуск фильма «Бэтгерл»
Женщина клянется защитить свою дочь в отрывке из хоррора «Проклятие матери: Прятки на выживание»
Начались съемки научно-фантастического фильма «Микки7» с Робертом Паттинсоном
Пост приняли: 7 новых героев в киновселенной Marvel, которых вы еще не видели
2 августа 2022
В производство официально запущен ремейк «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом
Дикий, хаотичный и веселый: появились первые отзывы о боевике «Быстрее пули» с Брэдом Питтом
7 сериалов, которые зрители готовы смотреть бесконечно
Молния Маккуин и Мэтр возвращаются: вышел трейлер мультсериала «Тачки в дороге»
Дэвид Литч поделился новостями о фильме «Каскадер» с Райаном Гослингом и сиквеле «Никто»
Колин Фаррелл надеется, что съемки спин-оффа «Бэтмена» о Пингвине начнутся в 2023 году
Группа детей сталкивается со злобным духом в трейлере семейного хоррора «Дух Хэллоуина»
Сериал «Флэш» завершится девятым сезоном
Энергичное и эпическое зрелище: появились первые отзывы о сериале «Дом Дракона»
1 августа 2022
Военный пилот Джонатан Мэйджерс бороздит небеса в трейлере экшен-триллера «Двойная петля»
Повстанцы пользуются беспечностью Империи в новом трейлере сериала «Андор»
Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»?
Южнокорейский «Форсаж»: вышел трейлер боевика «Сеульская операция»
Что читает Джон Сноу? Книжная полка Кита Харрингтона
30 лет вместе: вышел трейлер мини-сериала «Брак» с Шоном Бином и Николой Уокер
Уилл Смит опубликовал эмоциональное видео с извинениями перед Крисом Роком
Джон Фавро призывал братьев Руссо не убивать Тони Старка в «Мстителях: Финал»
Мартин Скорсезе снимет триллер о крушении корабля с Леонардо ДиКаприо
Мэттью МакКонахи сыграет в спортивной драме «Далласская афера»
5 фильмов ужасов, после которых вам гарантирована никтофобия
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром
Умерла ли собака в конце хоррора «Глазами пса» 2025 года: этот вопрос больше всего мучает зрителей
Самый мерзкий хоррор 2025 года оказался метафорой отношений: разбираем с психологом смысл «Одного целого»
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
