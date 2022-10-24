«Терпение вознаградится»: Генри Кавилл подтвердил свое возвращение к роли Супермена

Генри Кавилл официально возвращается в расширенную вселенную DC. Спустя несколько дней после релиза «Черного Адама» актер опубликовал в своих социальных сетях видеообращение, в котором поблагодарил фанатов и с оптимизмом намекнул на новые приключения Супермена. Ролик сопровожден промоснимком, сделанным в прошлом месяце во время съемок сцены-камео. В своем обращении к поклонникам Кавилл говорит:

«Всем привет, я решил дождаться окончания выходных, прежде чем публиковать это, чтобы дать всем возможность посмотреть «Черного Адама». Но теперь, когда многие уже увидели фильм, я хочу официально объявить, что возвращаюсь к роли Супермена. Изображение из этого поста и то, что вы увидели в «Черном Адаме» — это лишь крохотная часть того, что вскоре грядет. Так что мне есть за что быть благодарным, и я до всего доберусь со временем, но сейчас больше всего я хочу поблагодарить вас, ребята. Спасибо за вашу поддержку! Терпение будет вознаграждено».

На самом деле переговоры по поводу возвращения исполнителя велись еще весной 2020 года, но тогда новость просочилась в сеть раньше времени и Warner Bros. ее всячески опровергали. Также какое-то время помехой был уже оставивший свой пост бывший глава DC Films Уолтер Хамада. Определяющую роль в супергеройском будущем Кавилла сыграл Дуэйн Джонсон, в течение долгого времени договаривавшийся о камео Супермена в «Черном Адаме».

По данным авторитетных инсайдеров, никаких официальных соглашений по поводу дальнейших появлений Кавилла в образе легендарного супергероя пока нет, но артист и студия теперь открыты к дальнейшему сотрудничеству. Ранее появилась информация, что на ранней стадии разработки находится сиквел «Человека из стали», к которому пока прикреплен только продюсер Чарльз Ровен. Учитывая финал «Черного Адама», можно также смело предположить, полноценный кроссовер персонажей таки состоится. По крайней мере, таков план Джонсона.