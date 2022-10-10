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Киноафиша Новости Том Уэллинг пополнил актерский состав сериала «Винчестеры»

Том Уэллинг пополнил актерский состав сериала «Винчестеры»

10 октября 2022 13:28
Том Уэллинг пополнил актерский состав сериала «Винчестеры»

Исполнитель роли Супермена сыграет дедушку Сэма и Дина Винчестеров.

Звезда «Тайн Смолвиля» и «Люцифера» Том Уэллинг присоединился к актерскому составу приквела сериала «Сверхъестественное». Об этом представители телеканала CW объявили на фестивале Comic-Con в Нью-Йорке, прошедшем на прошлой неделе.

Действие «Винчестеров» разворачивается в 1972 году. Главные герои — Джон Вничестер и Мэри Кэмпбелл, родители Сэма и Дина из оригинального сериала. Спин-офф расскажет об их любви и становлению как охотников за нечистью.

Уэллинг сыграет роль отца Мэри, Сэмюэля Кэмпбелла, в честь которого позже назвали маленького Сэма Винчестера. Сэмюэль тоже является потомственным охотником — именно он научил свою дочь выслеживать и убивать монстров. Персонажа характеризуют как «грубого, прагматичного и опытного профессионала, который предпочитает действия словам».

Позже шоураннер Робби Томпсон рассказал о том, почему команда выбрала именно Уэллинга на эту роль:

«Когда мы обсуждали претендентов, все чувствовали, что это должен быть кто-то, кто мог бы одним своим присутствием создать чувство значимости и большой истории, которая стоит за этим культовым персонажем. Мне предложили пригласить Тома Уэллинга. Он идеально подходит для этой роли. Том — фантастический актер и замечательный человек, мы рады видеть его в нашем сериале».

Премьера первого сезона «Винчестеров», состоящего из 13 серий, состоится уже завтра, 11 октября.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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