Трейлер пятого сезона «Йеллоустоуна» набрал рекордное количество просмотров
Свежий ролик многократно превзошел успехи трейлера предыдущего сезона.
Первый трейлер пятого сезона «Йеллоустоуна» собрал рекордное для сериала количество просмотров. Ролик был опубликован 29 сентября, а уже сегодня Paramount отчиталась о его невероятных успехах.
По словам представителей студии, меньше чем за неделю трейдер собрал 14,4 миллионов просмотров, при этом 1,7 миллиона просмотров он набрал только в течение первых 24 часов после публикации. Это практически в три раза больше того охвата, которого компания надеялась достичь без помощи платного размещения, и в шесть раз больше охвата трейлера четвертого сезона (опять же, без учета платного размещения).
Также за прошедшие дни ролик получил свыше 30 тысяч упоминаний в социальных сетях, что в четыре раза больше показателей, которых смог достичь трейлер четвертого сезона. По данным Paramount, трейлер репостнули в социальных сетях 190 тысяч раз.
Сериал «Йеллоустоун» посвящен семье Даттон, которая владеет крупнейшей фермой по разведению рогатого скота в Соединенных Штатах. В пятом сезоне главный герой вестерна Джон Даттон, сыгранный Кевином Костнером, вступит в должность губернатора Монтаны и попытается провести радикальные изменения в администрации региона, что вновь поставит его семью под удар.
Премьера продолжения сериала состоится 13 ноября на стриминговом сервисе Paramount+.