Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сказка для старых" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Трейлер пятого сезона «Йеллоустоуна» набрал рекордное количество просмотров

Трейлер пятого сезона «Йеллоустоуна» набрал рекордное количество просмотров

5 октября 2022 16:33
Трейлер пятого сезона «Йеллоустоуна» набрал рекордное количество просмотров

Свежий ролик многократно превзошел успехи трейлера предыдущего сезона.

Первый трейлер пятого сезона «Йеллоустоуна» собрал рекордное для сериала количество просмотров. Ролик был опубликован 29 сентября, а уже сегодня Paramount отчиталась о его невероятных успехах.

По словам представителей студии, меньше чем за неделю трейдер собрал 14,4 миллионов просмотров, при этом 1,7 миллиона просмотров он набрал только в течение первых 24 часов после публикации. Это практически в три раза больше того охвата, которого компания надеялась достичь без помощи платного размещения, и в шесть раз больше охвата трейлера четвертого сезона (опять же, без учета платного размещения).

Также за прошедшие дни ролик получил свыше 30 тысяч упоминаний в социальных сетях, что в четыре раза больше показателей, которых смог достичь трейлер четвертого сезона. По данным Paramount, трейлер репостнули в социальных сетях 190 тысяч раз.

Сериал «Йеллоустоун» посвящен семье Даттон, которая владеет крупнейшей фермой по разведению рогатого скота в Соединенных Штатах. В пятом сезоне главный герой вестерна Джон Даттон, сыгранный Кевином Костнером, вступит в должность губернатора Монтаны и попытается провести радикальные изменения в администрации региона, что вновь поставит его семью под удар.

Премьера продолжения сериала состоится 13 ноября на стриминговом сервисе Paramount+.

Фото: Paramount+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Тест: какой ты вампир из кино? Тест: какой ты вампир из кино? Читать далее 6 октября 2022
Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Побили все рекорды: 12 самых кассовых российских фильмов в истории Читать далее 6 октября 2022
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана 9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Читать далее 1 октября 2022
11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» 11 лет спустя: как сложилась карьера актеров «Американской истории ужасов» Читать далее 3 октября 2022
От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет От «Дракулы» до Marvel: как изменился образ вампиров в кино за последние 100 лет Читать далее 3 октября 2022
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Читать далее 2 октября 2022
Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Тест по сериалу «Сверхъестественное»: кто это сказал – Сэм или Дин? Читать далее 5 октября 2022
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Читать далее 3 октября 2022
Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Звездные секреты красоты: 10 знаменитостей, которые занялись производством косметики Читать далее 4 октября 2022
Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Dear teacher: 5 англоязычных фильмов про учителей Читать далее 6 октября 2022
Related video