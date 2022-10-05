Трейлер пятого сезона «Йеллоустоуна» набрал рекордное количество просмотров

Первый трейлер пятого сезона «Йеллоустоуна» собрал рекордное для сериала количество просмотров. Ролик был опубликован 29 сентября, а уже сегодня Paramount отчиталась о его невероятных успехах.

По словам представителей студии, меньше чем за неделю трейдер собрал 14,4 миллионов просмотров, при этом 1,7 миллиона просмотров он набрал только в течение первых 24 часов после публикации. Это практически в три раза больше того охвата, которого компания надеялась достичь без помощи платного размещения, и в шесть раз больше охвата трейлера четвертого сезона (опять же, без учета платного размещения).

Также за прошедшие дни ролик получил свыше 30 тысяч упоминаний в социальных сетях, что в четыре раза больше показателей, которых смог достичь трейлер четвертого сезона. По данным Paramount, трейлер репостнули в социальных сетях 190 тысяч раз.

Сериал «Йеллоустоун» посвящен семье Даттон, которая владеет крупнейшей фермой по разведению рогатого скота в Соединенных Штатах. В пятом сезоне главный герой вестерна Джон Даттон, сыгранный Кевином Костнером, вступит в должность губернатора Монтаны и попытается провести радикальные изменения в администрации региона, что вновь поставит его семью под удар.

Премьера продолжения сериала состоится 13 ноября на стриминговом сервисе Paramount+.