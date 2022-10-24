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Киноафиша Новости Кошмар в открытом море: вышел трейлер мистического сериала «1899»

Кошмар в открытом море: вышел трейлер мистического сериала «1899»

24 октября 2022 17:21
Кошмар в открытом море: вышел трейлер мистического сериала «1899»

Новый проект от создателей «Тьмы».

Потоковый сервис Netflix презентовал полноценный трейлер многосерийной мистической драмы «1899» — это новый хоррор-сериал от создателей немецкоязычного суперхита «Тьма» Барана бо Одара и Янтье Фризе.

Действие мрачного шоу развернется на корабле с европейскими эмигрантами. В надежде на светлое будущее люди из разных слоев общества отправляются покорять Новый Свет, но происходит непредвиденное. В ходе путешествия в Нью-Йорк экипаж сталкивается с дрейфующим в открытом море судном «Прометей», которое ранее считалось пропавшим без вести. Очень скоро события начнут обретать еще более неожиданный поворот и действующие лица поймут, что все они таинственным образом сплетены между собой каким-то загадочным событием. Дальше персонажей ожидают кошмары, сумасшествия, бунты и сплошной хаос со сверхъестественными порталами в неизведанное.

В основной актерский состав сериала вошли Эмили Бичем, Антон Лессер, Анайрин Барнард, Матильда Олливье, Андреас Пичман, Александр Виллауме, Лукас Тоннесен, Ричард Хоуп, Мигель Бернардо и Клара Росагер. Режиссером всех восьми эпизодов выступил сам Одар. Одар и Фризе также являются авторами сценария и исполнительными продюсерами шоу.

«1899» выйдет на Netflix 17 ноября.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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