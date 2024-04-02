Бог больше не хранит Америку. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.
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Джесси Племонс присоединился к актёрскому составу всего за несколько дней до запланированной съёмки его сцены из-за того, что оригинальный актёр вышел из проекта. Кирстен Данст, жена Джесси, рекомендовала Племонса режиссёру Алексу Гарленду.