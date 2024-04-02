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Постер фильма Падение империи
6.3
Падение империи - Дублированный финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Падение империи
6.3

Падение империи

, 2024
Civil War
Великобритания, США / боевик, драма / 18+
Боевик с Кирстен Данст о разрушительной гражданской войне в США
Трейлеры
Постер фильма Падение империи
6.3
Падение империи - Дублированный финальный трейлер
Падение империи  Дублированный финальный трейлер

О фильме

Бог больше не хранит Америку. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.

В ролях

Кэйли Спэни
Кэйли Спэни
Jessie
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Lee
Вагнер Моура
Вагнер Моура
Joel
Соноя Мидзуно
Соноя Мидзуно
Карл Глусман
Карл Глусман
Стивен Хендерсон
Стивен Хендерсон
Sammy
Джоджо Ти. Гиббс
Нельсон Ли
Tony
Джефферсон Уайт
Dave
Ник Офферман
Ник Офферман
President
Эван Лай
Bohai
Винс Писани
Винс Писани
Concierge
Режиссер Алекс Гарленд
Сценарист Алекс Гарленд
Композитор Джефф Бэрроу, Бен Салисбери
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 15 мая 2024
Премьера в мире 2 апреля 2024
Дата выхода
11 апреля 2024 Россия Атмосфера Кино
11 апреля 2024 Австралия MA 15+
11 апреля 2024 Азербайджан
19 апреля 2024 Андорра
18 апреля 2024 Аргентина +16
17 апреля 2024 Бельгия
12 апреля 2024 Болгария
18 апреля 2024 Бразилия 18
11 апреля 2024 Великобритания 15
18 апреля 2024 Венгрия 18
12 апреля 2024 Вьетнам
18 апреля 2024 Германия 16
11 апреля 2024 Гонконг IIB
18 апреля 2024 Греция
11 апреля 2024 Грузия R
18 апреля 2024 Дания 15
23 апреля 2024 Израиль 16
19 апреля 2024 Индия
30 апреля 2024 Индонезия
26 апреля 2024 Ирландия 15A
12 апреля 2024 Исландия
10 мая 2024 Испания
18 апреля 2024 Италия 6+
18 апреля 2024 Казахстан 18+
18 апреля 2024 Камбоджа
12 апреля 2024 Канада 14A
7 июня 2024 Китай
18 апреля 2024 Колумбия
12 апреля 2024 Кыргызстан
12 апреля 2024 Латвия N16
12 апреля 2024 Литва
11 апреля 2024 Макао C
18 апреля 2024 Мексика C
12 апреля 2024 Молдавия
11 апреля 2024 Нидерланды 16
19 апреля 2024 Норвегия 15
25 апреля 2024 ОАЭ TBC
18 апреля 2024 Перу
12 апреля 2024 Польша
18 апреля 2024 Португалия M/14
11 апреля 2024 Пуэрто-Рико R
12 апреля 2024 Румыния o.A.
12 апреля 2024 США R
18 апреля 2024 Сербия o.A.
10 апреля 2024 Сингапур NC16
18 апреля 2024 Словакия 15
12 апреля 2024 Таджикистан
11 апреля 2024 Таиланд 15
1 мая 2024 Тайвань 6+
19 апреля 2024 Турция 16+
12 апреля 2024 Узбекистан
11 апреля 2024 Украина
10 апреля 2024 Филиппины R-16
19 апреля 2024 Финляндия Tulossa
17 апреля 2024 Франция 12
18 апреля 2024 Хорватия 15
18 апреля 2024 Черногория
18 апреля 2024 Чехия
17 апреля 2024 Швейцария
17 апреля 2024 Швеция 15
12 апреля 2024 Эквадор
12 апреля 2024 Эстония
31 декабря 2024 Южная Корея 15
4 октября 2024 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $127 268 065
Производство A24, DNA Films, IPR.VC
Другие названия
Civil War, Guerra Civil, Падение империи, Građanski rat: Svakom carstvu dođe kraj, Guerre civile, Ha'Krav al America, İç Savaş, İmperiyanın Süqutu, Kodusõda, Kolaps, Ngày Tàn Của Đế Quốc, Občanská válka, Pilietinis karas, Pilsoņu karš, Polgárháború, Război civil, Εμφύλιος πόλεμος, Азамат соғысы, Граѓанска војна: На секое царство му доаѓа крајот, Грађански рат: Сваком царству дође крај, Гражданска война, Империяның құлауы, Повстання Штатів, सिविल वॉर, 시빌 워: 분열의 시대, シビル・ウォー アメリカ最後の日, 内战, 帝國浩劫：美國內戰, 美国内战, 美國內戰, 美帝崩裂, シビル・ウォー, Гражданская война, 美帝内战, Vətəndaş Müharibəsi, מלחמת אזרחים, جنگ داخلی, Грамадзянская вайна, Քաղաքացիական Պատերազմ, מלחמת האזרחים

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 85 голосов
7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2944 В жанре «боевик»  667 В жанре «драма»  1169 В фильмах Великобритании  240 В фильмах США  1779 В фильмах 2024 года  168
Обновлено 23 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Падение империи - Дублированный финальный трейлер
Падение империи Дублированный финальный трейлер
Падение империи - Трейлер 2
Падение империи Трейлер 2
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Наша рецензия

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Отзывы зрителей о фильме Падение империи

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Зрители отмечают двойственный опыт: фильм даёт качественные визуальные эффекты и напряжённые сцены на фоне войны и размышления о роли СМИ, но слабая проработка мотиваций персонажей и неровный темп портят впечатление. Оценки варьируются: встречаются 7 из 10 и близкие к нему. Подойдёт тем, кто ищет осмысление человечности на войне и этики репортажа; любителям динамичного экшена фильм может не подойти.
Саммари составлено ИИ на основе 30 отзывов.

Отзывы о фильме

Галина Зеленкова 13 апреля 2024, 22:35
Фильм неинтересный вообще. На 20 минуте муж уснул, а я не знала как досидеть до конца фильма. Выйдя из зала долго вспоминали название фильма,… Читать дальше…
Евгений Рындин 20 февраля 2024, 13:31
Можно маленький вопрос? Зачем понадобилось превращать "гражданская война" в "падение империи"? Причем здесь империя вообще?… Читать дальше…
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Падение империи - смотреть в онлайн-кинотеатре

Падение империи

Интересные факты

Джесси Племонс присоединился к актёрскому составу всего за несколько дней до запланированной съёмки его сцены из-за того, что оригинальный актёр вышел из проекта. Кирстен Данст, жена Джесси, рекомендовала Племонса режиссёру Алексу Гарленду.

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