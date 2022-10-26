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Киноафиша Новости Сегодня на стриминге стартует сериал «Аврора» с Леной Трониной

Сегодня на стриминге стартует сериал «Аврора» с Леной Трониной

26 октября 2022 17:08
Сегодня на стриминге стартует сериал «Аврора» с Леной Трониной

Новый проект Романа Волобуева посвящен девушке, ставшей жертвой собственной детской славы.

Сегодня, 26 октября, на стриминговых сервисах Wink и more.tv состоялась премьера комедийного сериала «Аврора». Главные роли в шоу исполнили Лена Тронина (Happy End), Манана Тотибадзе («Лев Яшин. Вратарь моей мечты») и Ольга Богомазова («Миллионер из Балашихи»).

В центре сюжета — молодая актриса Саша Зорина (Тронина). Еще будучи маленькой девочкой, она смогла прославиться на всю Россию, получив главную роль в фильме «Аврора», ставшем настоящим народным хитом. Однако, несмотря на весь внезапно свалившийся успех, карьера в кино у нее так и не сложилась. Теперь Саше уже 25 лет, она много пьет, курит и работает на горячей линии для потенциальных самоубийц. По случаю своего юбилея героиня решает уйти в запой. Придя в себя, девушка с удивлением обнаруживает, что ее загул продлился целый месяц, и она совершенно не помнит, что делала все это время.

Автором «Авроры» выступил знаменитый отечественный режиссер Роман Волобуев. Многим зрителям он может быть известен как создатель популярных сериалов «Последний министр» с Яном Цапником, «Детективный синдром» с Аристархом Венесом и «Завтра» с Владимиром Мишуковым.

Сегодня на стриминге вышли первые две серии из запланированных восьми. Даты выхода оставшихся эпизодов:

  • 3 серия — 2 ноября
  • 4 серия — 9 ноября
  • 5 серия — 16 ноября
  • 6 серия — 23 ноября
  • 7 серия — 30 ноября
  • 8 серия — 7 декабря
Фото: more.tv
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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