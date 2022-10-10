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Киноафиша Новости Вышел огненный трейлер финальной серии первого сезона «Властелина колец: Кольца власти»

Вышел огненный трейлер финальной серии первого сезона «Властелина колец: Кольца власти»

10 октября 2022 09:57
Вышел огненный трейлер финальной серии первого сезона «Властелина колец: Кольца власти»

Создатели намекают, что тайная личность Саурона наконец будет раскрыта.

Сервис Amazon Prime Video представил трейлер финального эпизода первого сезона «Властелина колец: Кольца власти». Ролик, который был впервые представлен еще в прошлую пятницу на фестивале Comic-Con в Нью-Йорке, посвящен возвращению Саурона и битве за будущее Средиземья. Создатели сериала намекают нам на то, что в последней серии тайная личность темного властелина наконец будет раскрыта. Также в трейлере мельком показана отливка знаменитых Колец власти, с помощью которых Саурон в будущем смог подчинить себе разумы лидеров эльфов, гномов и людей. В остальном в ролике резюмируются самые значимые события предыдущих серий, содержа фрагменты нескольких крупных батальных сцен и обещая, что некоторые главные герои падут в этих битвах.

Кроме того, на Comic-Con прошла сессия вопросов и ответов со звездами шоу, Синтией Аддай-Робинсон, Чарльзом Эдвардсом, Леоном Уодэмом и Бенджамином Уокером, которые лично появилась на главной сцене фестиваля. Актеры не сообщили никаких важных новостей о финале. По их словам, даже главные исполнители не знают всех деталей сюжета, потому что продюсеры дают команде доступ лишь к необходимым для работы частями сценария. О том же, что происходит в других сценах, им ничего не известно.

Также Amazon анонсировал официальный подкаст о «Кольцах власти», посвященный истории создания сериала. Его ведущей выступит актриса Фелиция Дэй. Он будет состоять из восьми эпизодов, первый из них выйдет в один день с финальной серией первого сезона шоу, 14 октября.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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