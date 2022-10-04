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Киноафиша Новости Майкл Кейн обращается за помощью к рыцарю Бену Фостеру в русскоязычном трейлере «Средневековья»

Майкл Кейн обращается за помощью к рыцарю Бену Фостеру в русскоязычном трейлере «Средневековья»

4 октября 2022 11:47
Майкл Кейн обращается за помощью к рыцарю Бену Фостеру в русскоязычном трейлере «Средневековья»

Картина о подвиге чешского национального героя.

На официальном YouTube-канале Central Partnership появился новый дублированный трейлер исторического экшена «Средневековье», в котором рассказывается о чешском национальном герое Яне Жижке. Ведущие роли в фильме сыграли Бен Фостер, Майкл Кейн, Софи Лоу, Мэттью Гуд и Тиль Швайгер.

После смерти правителя Священная Римская империя погружается в хаос, пока враждующие претенденты проливают кровь за опустевший трон. В центре сюжета окажется бесстрашный лидер наемников Ян. Главный герой вынужден согласиться содействовать коварному политическому ходу: похитить невесту влиятельного вельможи, чтобы преградить последнему путь к власти. Внезапно для себя Ян влюбляется в свою заложницу, поэтому решает освободить ее. Чтобы осуществить свою задумку, рыцарь бросает вызов целой армии, стоящей на страже порочной аристократии. Теперь судьба его возлюбленной, как и самой Империи, не в руках королей, а только в его собственных — Ян будет идти до самого конца.

Снял фильм режиссер Петр Якл («Упырь»). Сценарий он написал вместе с Мареком Добешом, Петром Боком, Петром Яклом — старшим и Михалом Петрусом. В остальной каст вошли Роланд Меллер, Уильям Моусли, Карел Роден, Винценц Кифер и Вернер Даен.

«Средневековье» выйдет в российский прокат 20 октября.

Фото: The Avenue
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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