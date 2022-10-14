Появились первые отзывы о слэшере «Хэллоуин заканчивается»

Сегодня состоялась премьера слэшера «Хэллоуин заканчивается» — долгожданного финала истории о противостоянии маньяка-убийцы Майкла Майерса и Лори Строуд (Джейми Ли Кертис). Как и прошлогодний сиквел, новый фильм критики приняли без особого энтузиазма, а кому-то после просмотра даже захотелось навсегда забыть о франшизе. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины Дэвида Гордона Грина сейчас составляет всего 47% положительных отзывов. Ниже приведены выдержки из обзоров западных журналистов:

Патрик Кавано, ComicBook:

«Несмотря на то, что у создателей были все шансы продемонстрировать в фильме что-нибудь новенькое и оригинальное, вместо этого они внезапно решили воздать должное франшизе. Получилось грязно и бессмысленно, из-за чего теперь задумываешься о следующей перезагрузке».

Джейсон Бейли, The Playlist:

«После третьей (и предположительно последней) главы истории, зритель невольно будет задаваться вопросом, неужели с первым фильмом 2018 года им просто банально повезло. Пока сложно судить, завершил ли новый «Хэллоуин» серию слэшеров или же нет (держим в уме «Пятницу 13-е: Последняя глава», которая лишь четвертая лента из двенадцати). Но сажу так: даже будучи поклонником франшизы, когда в заключение появилось название «Хэллоуин заканчивается», я начал молиться, чтобы они не шутили».

Уильям Биббиани, The Wrap:

«Даже если вы верите в режиссера Дэвида Гордона Грина, новый «Хэллоуин» ничего не привносит в киносериал. Тут нет особого прогресса после неоднозначно принятого «Хэллоуин убивает», где пытались свести все в трактат о травме нескольких поколений, кульминацией которого стало метафизическое возрождение Майкла Майерса… «Хэллоуин заканчивается» несет в себе расширенный, можно даже сказать чрезвычайно мягкий код прошлой истории. Конечно, тут достаточно крови, но все слишком неубедительно и поверхностно».

Элис Воск, Collider:

«Хэллоуин заканчивается» выглядит попыткой подарить фанатам нечто новое, уникальное и слегка отличающееся от того, что было раньше и, к сожалению, ничего не работает».

К. Остин Коллинз, Rolling Stone:

«Пожалуй, это лучшая работа Дэвида Гордона Грина на данный момент. Мне кажется, что фильм держится на Лори и ее внутренних порывах, которые сделали ее бессмертной».

«Хэллоуин заканчивается» вышел по гибридной модели релиза — одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Peacock.