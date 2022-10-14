Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой тигр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Появились первые отзывы о слэшере «Хэллоуин заканчивается»

Появились первые отзывы о слэшере «Хэллоуин заканчивается»

14 октября 2022 16:52
Появились первые отзывы о слэшере «Хэллоуин заканчивается»

Большинство критиков посчитали фильм посредственным.

Сегодня состоялась премьера слэшера «Хэллоуин заканчивается» — долгожданного финала истории о противостоянии маньяка-убийцы Майкла Майерса и Лори Строуд (Джейми Ли Кертис). Как и прошлогодний сиквел, новый фильм критики приняли без особого энтузиазма, а кому-то после просмотра даже захотелось навсегда забыть о франшизе. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины Дэвида Гордона Грина сейчас составляет всего 47% положительных отзывов. Ниже приведены выдержки из обзоров западных журналистов:

Патрик Кавано, ComicBook:

«Несмотря на то, что у создателей были все шансы продемонстрировать в фильме что-нибудь новенькое и оригинальное, вместо этого они внезапно решили воздать должное франшизе. Получилось грязно и бессмысленно, из-за чего теперь задумываешься о следующей перезагрузке».

Джейсон Бейли, The Playlist:

«После третьей (и предположительно последней) главы истории, зритель невольно будет задаваться вопросом, неужели с первым фильмом 2018 года им просто банально повезло. Пока сложно судить, завершил ли новый «Хэллоуин» серию слэшеров или же нет (держим в уме «Пятницу 13-е: Последняя глава», которая лишь четвертая лента из двенадцати). Но сажу так: даже будучи поклонником франшизы, когда в заключение появилось название «Хэллоуин заканчивается», я начал молиться, чтобы они не шутили».

Уильям Биббиани, The Wrap:

«Даже если вы верите в режиссера Дэвида Гордона Грина, новый «Хэллоуин» ничего не привносит в киносериал. Тут нет особого прогресса после неоднозначно принятого «Хэллоуин убивает», где пытались свести все в трактат о травме нескольких поколений, кульминацией которого стало метафизическое возрождение Майкла Майерса… «Хэллоуин заканчивается» несет в себе расширенный, можно даже сказать чрезвычайно мягкий код прошлой истории. Конечно, тут достаточно крови, но все слишком неубедительно и поверхностно».

Элис Воск, Collider:

«Хэллоуин заканчивается» выглядит попыткой подарить фанатам нечто новое, уникальное и слегка отличающееся от того, что было раньше и, к сожалению, ничего не работает».

К. Остин Коллинз, Rolling Stone:

«Пожалуй, это лучшая работа Дэвида Гордона Грина на данный момент. Мне кажется, что фильм держится на Лори и ее внутренних порывах, которые сделали ее бессмертной».

«Хэллоуин заканчивается» вышел по гибридной модели релиза — одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Peacock.

Фото: Peacock
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки 7 фильмов с нелепыми ошибками, от которых плачут историки Читать далее 14 октября 2022
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет Читать далее 13 октября 2022
7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года 7 самых громких и обсуждаемых премьер конца 2022 года Читать далее 12 октября 2022
Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Когда эмоции берут верх: 6 супергероев с психическими расстройствами Читать далее 11 октября 2022
Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Любители служебных романов: 7 актеров, которые часто заводят отношения на съемках Читать далее 11 октября 2022
«Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю «Послание к человеку» 2022: Гид по 32-му кинофестивалю Читать далее 11 октября 2022
Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой Ни за что не догадаешься: 9 фильмов с самой непредсказуемой развязкой Читать далее 13 октября 2022
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Читать далее 10 октября 2022
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге Читать далее 14 октября 2022
7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители 7 фильмов, которые хвалили критики, но совершенно не поняли обычные зрители Читать далее 12 октября 2022
Related video